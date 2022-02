Kiel

Eigentlich wäre an diesem Wochenende in der Wunderino-Arena ein Motorsportspektakel der Superlative über die Bühne gegangen, doch bereits im September 2021 wurde die 25. Auflage des Jump & Race Masters um ein Jahr in den Februar 2023 verlegt. Bereits erworbene Tickets behalten jedoch ihre Gültigkeit. Zudem läuft der Vorverkauf für die Jubiläumsveranstaltung auf Hochtouren.

Jump & Race 2023 am 4. und 5. Februar

Am 4. Februar (ab 19 Uhr) und am 5. Februar 2023 (ab 14 Uhr) werden die besten Freestyler der Welt und die waghalsigen Supercrosser wieder für erhöhten Herzschlag unter den Motorsportfans sorgen. 2023 ist die Wunderino Arena erstmals alleiniger Veranstalter des 25. Internationalen Jump & Race Masters, das bislang mit dem ADAC zusammen auf die Beine gestellt wurde. Masters-Projektleiter Sven Nissen verspricht zudem einen neuen Programmpunkt: „Wir werden zum Jubiläum eine absolute Neuheit, die es so in Deutschland noch nicht gegeben hat, präsentierten. Zu den Modifikationen im Konzept werden wir hoffentlich in Kürze mehr sagen können“, so Nissen.

Info: Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter: www.jump-and-race.de. KN-Abonnenten werden Ermäßigungen angeboten.