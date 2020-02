Hobbyläufer schreibt Hommage an Kiel

Kiel

"Kiel ist der Moment/ Wo tief in mir das Feuer brennt/ Es ist wie nach Hause kommen/ Denn hier hatte echt was Geiles begonnen“, schreibt Thomas Dorneburg in einem Gedicht auf seiner Facebookseite. Der passionierte Hobbyläufer aus Seelbach in Baden-Württemberg ist Kiel-Fan. 2015 entschied sich der Alten- und Krankenpfleger im folgenden Jahr seinen ersten Marathon in Angriff zu nehmen. Anlässlich seiner Vorbereitung kam Dorneburg 2016 erstmals in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt und drückte bei damals mystischen, nebligen Bedingungen seine Halbmarathonbestmarke unter 1:30 Stunde.

Thomas Dorneburg fühlte sich "unsterblich"

„In dem Moment fühlte ich mich einfach nur noch unsterblich. Eigentlich bin ich nach Kiel ohne Zeitvergabe oder Druck gefahren und dann merkte ich bei Kilometer 19, in der Höhe von Start und Ziel und mit Blick auf die Uhr, was ich an diesem Tag erreichen konnte. Da fielen schon die ersten Tränen. Der ganze Lauf, die ganze Atmosphäre waren perfekt“, erzählt Dorneburg rückblickend. Vier Jahre später ist es Organisator Sven Wüst, der angesichts Dorneburgs poetischem Liebesbeweis tief durchatmen muss. „Dein Asphalt wartet auf Dich!“, schreibt der erste Vorsitzende der LG POWER-Schnecken wenige Tage vor dem Start des 26. famila Kiel-Marathons.

2020 kommt Dorneburg nicht an Bestzeit ran

„Ich besuche mein Wohnzimmer im Norden/ denn bei dir bin ich unsterblich geworden/ Es wartet Kiel auf mich/ Weil es wie nach Hause kommen bei dir ist“, schreibt der Hobbyfotograf weiter und blickt zurück auf mittlerweile zwei weitere Zwischenstopps an der Kiellinie, die jeweils mit Bestzeit über die Halbmarathonstrecke endeten. 2020 ist Dorneburg von seiner Bestform jedoch weit entfernt, kommt nach 1:56:18 Stunden und damit mehr als eine halbe Stunde später als im Vorjahr ins Ziel.

Comeback beim Kiel Marathon

Und dennoch strahlt der gebürtige Brandenburger über das ganze Gesicht. „Es war hart. Aber das war mir von vornherein klar. Mehr ist momentan einfach nicht möglich. Ich bin froh, dass ich es noch unter zwei Stunden geschafft habe“, verrät der „white Butterfly“, wie er sich selbst nennt, glücklich und wartet im Ziel auf mitgereiste Lauffreunde. Nach dem Hamburg Marathon im Vorjahr plagte sich Dorneburg lange mit körperlichen Problemen bis er im Oktober die Reißleine zog und eine Pause vom Laufsport einlegte. Sein Comeback gab er nun in Kiel, dort wo sein Herz auf dem Asphalt lebt. „Danach geht es zum Halbmarathon nach Freiburg, meiner neuen Heimat und Ende April zum Leipzig Marathon, der Stadt, in der ich 17 Jahre gelebt habe. Ich wische sozusagen in allen drei Wohnzimmern mal durch“, sagt Dorneburg und fühlt sich auch bei Sturm und Regen wie Zuhause.

