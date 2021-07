Kiel

Darin Hungerford musste sich von seinen Teamkollegen zum Jubelkreis tragen lassen, die Ehrenrunde für die Fans hatte der Abwehrchef der Kiel Baltic Hurrianes humpelnd absolviert. Ausgelaugt, aber glücklich – ein Sinnbild für den Zustand des Kieler Kaders nach dem 28:15 (7:7/7:0/7:0/7:8)-Erfolg im Kellerduell der German Football League gegen die Berlin Rebels.

„Wir spielen nie mehr woanders“, sagte Wide Receiver Benedikt Englmann, der mit dem vierten Touchdown für die Kieler im letzten Viertel den Sack zugemacht hatte. Er meinte damit die Moorteichwiese, eigentlich die Ausweich-Spielstätte für die Dauer der Bauarbeiten im Kilia-Stadion. Doch nach vier Niederlagen in Folge zum Saisonstart sind die Kieler hier ungeschlagen, bezwangen vor der Sommerpause überraschend Meister Braunschweig – und nun die Berlin Rebels.

Denn auch nach vier Wochen Spielpause knüpften die Kieler nahtlos an die starke Leistung gegen die Lions an – obwohl ein Fehlstart drohte: Die Rebels, bis dato wie die Canes nur einmal siegreich, nutzten einen missglückten Punt als Vorlage für ihre 7:0-Führung durch Quarterback Isom Donovan. Ihn hatten die Berliner erst in der Sommerpause verpflichtet, für die Hurricanes tauchte sein Name überraschend in der Aufstellung auf.

Kiel steckt frühen Rückstand weg

Doch davon ließen sie sich ebenso wenig verunsichern wie durch den frühen Rückstand. Im Gegenteil. Die Trotzreaktion folgte auf dem Fuße. Runningback Fritjof Richter offenbarte Passempfänger-Qualitäten und fing den Ball von Joe Germinerio in der Endzone. Kicker Marlin Precht sorgte für den Ausgleich – und nun waren die Kieler im Spiel.

Gleichzeitig verhinderte ihre Defensive das berüchtigte Laufspiel der Rebels. Hungerford und seine Nebenleute stellten den Weg durch die Mitte zu. „Auf den hatte Berlin aber glaube ich gebaut“, analysierte Englmann. Dank der US-Achse Germinerio/Weston Carr gingen die Canes mit einer 14:7-Führung in die Pause.

Die zweite Hälfte eröffneten sie mit variablem Angriffsspiel und einem langen Drive, an dessen Ende Quarterback Germinerio selbst zum Touchdown lief. „Das hat uns Selbstsicherheit für den Rest de Spiels gegeben“, sagte Englmann, der beim 28:7 für die Entscheidung sorgte.

Berlin sichert sich direkten Vergleich

Einziger Wermutstropfen: Weil die Gäste nach ihrem zweiten Touchdown per Two-Point-Conversion auf 15:28 verkürzten und die Kieler nun mehrere Chancen auf weitere Punkte verstreichen ließen, haben die Berliner nach dem 28:14-Hinspiel-Sieg im direkten Vergleich dennoch die Nase vorn. Ob der in der Vergabe der Playoff-Plätze noch eine Rolle spielen wird, ist noch ungewiss.

Die Statistik 1. Quarter: 0:7 Donovan, 4-Yard Lauf. PAT Cain 7:7 Richter, 15-Yard Pass Germinerio. PAT Precht 2. Quarter 14:7 Carr, 7-Yard Pass Germinerio. PAT Precht 3. Quarter 21:7 Germinerio, 2-Yard Lauf. PATPrecht 4. Quarter 28:7 Englmann, 10-Yard Pass Germinerio. PAT Precht 28:15 Harris, 20-Yard Pass Donovan. 2-PC Labitzke Zuschauer: 498 auf der Moorteichwiese

Headcoach Timo Zorn war „unglaublich stolz“ auf seine Mannschaft – vor allem, weil nach wie vor viele Stammspieler an Verletzungen laborieren. So musste Backup-Quarterback Hendrik Wolk phasenweise als Passempfänger einspringen. Auch in der Offensive Line und in der Defense mussten junge Spieler Verantwortung übernehmen. „Die Mannschaft ist zusammengerückt, und es hat mich unglaublich gefreut zu sehen, wie die Jungs füreinander gekämpft haben“, sagte Zorn, der hofft, „den Schwung mit in die nächsten Spiele zu nehmen“.

Hurricanes fahren selbstbewusst nach Dresden

Als nächstes geht es für die Kieler am Sonnabend (15 Uhr) bei den Dresden Royals, die bislang nur zum Saisonauftakt bei den Cologne Crocodiles unterlegen waren. Die Kieler aber haben nun auch die Lust am Gewinnen gefunden. „Es macht super Spaß mit diesem Team“, jubelte Englmann – und mit Blick auf Dresden: „Wenn wir weiter so an uns arbeiten, wer weiß, wo das noch hinführt. Wir fahren jedenfalls nicht nach Dresden, um zu verlieren...“