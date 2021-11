Kiel

Es herrscht eine gewisse Anspannung bei Vereinen, Verbänden und in Fitnessstudios, wie sich die neue Landesverordnung (LVO) zur Bekämpfung des Coronavirus auf den Sportbetrieb auswirken wird. Erst am Sonnabend verkündet und seit Montag gültig: Die weitgehende Umstellung von 3G auf 2G fürs Sporttreiben im Innenbereich verlangt die Kontrolle von Impfstatus oder Genesenen-Ausweis, wird zudem einige ungeimpfte Sportler und ehrenamtliche Übungsleiter aus den Hallen fernhalten.

Die Spitze des Landesportverbandes nutzte das Wochenende, um die neue Verordnung zu interpretieren und die Vereine in einem Schreiben zu informieren. „Was den Sport mit Kindern und Jugendlichen sowie auf den Außenplätzen angeht, bleibt fast alles wie bisher“, sagt Thomas Niggemann, LSV-Geschäftsführer für den Bereich Vereins- und Verbandsentwicklung. „Aber auf die erwachsenen Teilnehmenden und Übungsleitenden wird es sich in den Hallen auswirken. Und es gibt schon Sorge, dass einige wegbleiben werden.“

Der LSV vertritt in Schleswig-Holstein aktuell rund eine Million Sporttreibende (820 000 Vereinsmitglieder plus Kurs- und Kooperationsteilnehmer). Die Corona-Lage hat in den vergangenen eineinhalb Jahren bereits zu einem Mitgliederverlust von 4,5 Prozent geführt. „Damit stehen wir im bundesweiten Vergleich zwar sehr gut da. Eklatant ist aber der Verlust bei den Kindern bis zwölf Jahren, liegt bei 20 Prozent. Und gerade hier ist Bewegung, Spiel und Sport elementar“, so Niggemann.

2G-Pflicht betrifft auch ehrenamtliche Übungsleiter

Das Problem in einigen Vereinen ist nun nicht nur, dass Nicht-Geimpfte nicht mehr zum Sport kommen werden, sondern dass ungeimpfte Ehrenamtler die Trainingsstunden nicht mehr leiten können, da auch für sie 2G gilt. Niggemann: „Es gab ein paar, wenn auch wenige, Rückmeldungen aus Vereinen, dass dann Einheiten wegfallen müssen.“ Betroffen davon seien vor allem kleine und mittelgroße Klubs, deren Betrieb auf ehrenamtliche Übungsleiter baut. Denn für haupt- und nebenberufliche Trainer gilt weiterhin 3G.

Seit dem Beginn der Corona-Krise waren die Auswirkungen vor allem auf den Sport in Fitness-Kursen sehr groß. Das bekamen die Vereine mit einem entsprechenden Angebot und die Sportstudios zu spüren. Der Kieler MTV mit seinen beiden Fitnessstudios beklagt einen Rückgang von 7000 auf 5500 Mitglieder. „Im Individualsport ist die Fluktuation eine ganz andere als im Mannschaftssport. Und die ging in den vergangenen Monaten fast ausschließlich in eine Richtung, nämlich Kündigung“, berichtet der KMTV-Vorsitzende Christof Rapelius. Die wenigen Monate des weitgehenden Normalbetriebs haben das nicht auffangen können.

Allerdings erwartet Rapelius durch die neue LVO keine weitere Dynamik der Entwicklung: „Ein paar Anfragen wegen 2G hatten wir schon, aber ich hätte mit mehr gerechnet. Das Gros der Teilnehmenden ist geimpft. In den vergangenen Wochen hatten wir nur wenige, die sich testen lassen mussten. Da die Tests zuletzt kostenpflichtig waren, haben nur wenige Ungeimpfte am Sport teilgenommen. Auch das Übungsleiterproblem ist für uns nicht gravierend, da es nur vier, fünf Übungsleiter betrifft. Es ist eine logistische Aufgabe, die Kurse umzuorganisieren, aber das werden wir auffangen können.“

Studios und Vereine erwarten keine weitere Dynamik beim Mitliederverlust

Auch in den Fitnessstudios gab es den großen Einschlag bei den Mitgliedschaften bereits, mit der Umstellung von 3G auf 2G werden nun nicht mehr die einschneidenden Verluste erwartet. „Wir haben unsere Kunden per Newsletter informiert, wie der Einlass jetzt gehandhabt wird. Da aber inzwischen über 90 Prozent unserer Kunden durchgeimpft sind, gibt es kaum Veränderungen“, erklärt Marco Petersen, Studioleiter des 4FunFitness im Kronshagener Weg. Der Umgang mit Impfgegnern verlief im 4FunFitness sehr friedlich – sie haben ihren Vertrag ruhend stellen lassen und kommen nicht mehr zum Training. Ein paar weitere Ruhendstellungen erwartet Petersen jetzt noch.

In Sachen Hygiene-Konzept und Kontrolle sieht sich das Fitnessstudio gut aufgestellt. „Bei den Hygiene-Maßnahmen gehen wir über das geforderte Maß hinaus, und den Impfstatus haben unsere Mitglieder weitgehend in ihre Registerkarte eintragen lassen. So können sie problemlos kontaktlos einchecken“, so Petersen. Ähnlich läuft es beim KMTV. Auch hier gibt ein Häkchen im Mitgliederausweis Auskunft über die Impfung. Das Tresenpersonal kann die Kontrollen so schnell vornehmen.

Laut dem SH-Innenministerium ist für die Kontrollen der Eigner oder Träger der Einrichtung zuständig. Er kann die Kontrollpflicht auf die Nutzer, also die Sportvereine, übertragen. Verstöße gegen die LVO in diesem Punkt sind Ordnungswidrigkeiten, die mit einem Bußgeld zwischen 1000 und 3000 Euro geahndet werden können. Für die Stadt Kiel stellt Arne Ivers aus dem Pressereferat klar: „Städtische Mitarbeitende werden die Einhaltung der 2G-Regelungen natürlich auch in Sportstätten kontrollieren. Wir gehen davon aus, dass Betreiberinnen und Betreiber, Veranstalterinnen und Veranstalter wie Besucherinnen und Besucher die Beachtung der neuen 2G-Regeln auf Basis der neuen Fassung der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein sicherstellen.“ Thomas Niggemann sagt daher: „Unsere dringende Empfehlung ist, Impfzertifikat oder Genesenen-Ausweis beim Sport mitzuführen.“

Impf- und Genesen-Kontrolle liegt in Verantwortung der Vereine

Bei seiner eigenen Sportstätte, dem Sport- und Bildungszentrum in Malente, ist der LSV daher rigoros. „Wir nehmen hier unser Hausrecht wahr. Verbände, die die Hallen buchen, müssen selbst kontrollieren. Aber unsere eigenen Gästegruppen werden gleich am Eingang auf 2G gecheckt“, sagt Thomas Behr, LSV-Geschäftsführer Leistungssport.

Eine besondere Situation herrscht im Sportzentrum der Uni Kiel. Während die Sportstudierenden hier mit 3G Zutritt haben, gilt für den Vereinssport 2G. „Für uns gilt die Hochschul-Verordnung. Danach sind die Veranstaltungen vorwiegend in Präsenz und in 3G zu realisieren“, berichtet Institutsleiter Prof. Dr. Burkhard Weisser. Der Sicherheitsdienst, der den Zugang zu den CAU-Sportstätten kontrolliert, überwacht entsprechend mit Sport-Studierendenausweis auf 3G und ab 16 Uhr auf 2G – zumindest vorerst: „Wir warten noch auf die neue Hochschulverordnung, die auch das Hausrecht der Uni regelt. Bis dahin halten wir uns an die Landesverordnung“, sagt Iven Fuchs, Leiter des Hochschulsports.

Trotz der Unsicherheit, wie sich die neue LVO auf den Sport auswirkt, suchen Vereine und Verbände auch die positiven Aspekte. „Die neuen Anforderungen sind nicht wesentlich gewachsen, und wir können damit werben, dass der Sport nun noch sicherer wird“, sagt der KMTV-Vorsitzende Rapelius. So sieht es auch Thomas Niggemann: „Eine Hoffnung ist, dass nun einige wieder zum Sport kommen, die sich bisher nicht getraut haben.“