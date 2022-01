Mannheim

Generalprobe, Teil eins: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat ihr Testspiel gegen die Schweiz am Freitagnachmittag in Mannheim mit 30:26 (15:14) gewonnen. Bundestrainer Alfred Gislason sparte anschließend nicht an Lob für seine junge Mannschaft, übte allerdings auch Kritik.

Startschuss ins Abenteuer. Nach der virusbedingten Absage von Testspielgegner Serbien bestreitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Freitagnachmittag in Mannheim die erste Hälfte ihrer Generalprobe vor der Europameisterschaft (13. bis 30. Januar) gegen die Schweiz. Bundestrainer Alfred Gislason vertraut auf seine 18 unerfahrenen „Young Guns“.

Neun Nationalspieler ohne Turniererfahrung

Gleich neun Nationalspieler konnten bislang noch keine Turniererfahrung sammeln, frei nach dem – passend zum „Dschungelcamp“-Monat Januar – Motto „Ich bin noch kein Star, aber ich will da rein“. Sie heißen nicht mehr Gensheimer, Heinevetter, Reichmann, Lemke oder Weinhold, sondern Birlehm, Köster, M’Bengue, Mertens oder Steinert, spielen für Wetzlar, Erlangen, Lemgo und einer sogar für den Zweitligisten VfL Gummersbach.

Der ehemalige Kieler Erfolgscoach verzichtet zunächst auf Spezialistenwechsel, Kapitän Johannes Golla und Sebastian Heymann bilden den Abwehr-Innenblock. Im Angriff zieht der 22-jährige Leipziger Luca Witzke die Fäden zwischen Djibril M’Bengue und Heymann. Das sieht mal richtig gut aus, wenn Witzke mit dem Wahl-Portugiesen M’Bengue harmoniert (7:4/12.), zuweilen aber zäh im Positionsangriff, in dem die Absenz deutscher Weltklasse-Rückraumspieler immer wieder offenbar wird.

Defensiv fehlt zuweilen Aggressivität, die mit der Einwechslung des Kielers Patrick Wiencek zunimmt. Schwer tut sich die DHB-Auswahl besonders dann, wenn die (nicht für die EM qualifizierten) Schweizer ins Sieben-gegen-Sechs-Überzahlspiel gehen. Räume tun sich auf für die Eidgenossen. Ein Glück, dass Ex-Zebra Andreas Wolff im Tor einen guten Tag erwischt hat. Wolff fischt Röthlisberger (16.) und Lier (24.) freie Bälle weg, entschärft Siebenmeter von Andy Schmid (28.) und Samuel Zehnder (30.), während sich seine Vorderleute im Angriff abmühen, allzu oft am Schweizer Schlussmann Nikola Portner scheitern. „Wir waren zum Teil nicht beweglich genug, hatten keinen Zugriff auf die Pässe der Schweizer“, resümiert Alfred Gislason später.

Der Isländer gibt nach der Pause allen Akteuren eine Chance, wechselt durch, bringt im Tor den Wetzlarer Till Klimpe für den starken Wolff. Das Duo soll auch am Sonntag (19.05 Uhr) gegen Rekordweltmeister und Olympiasieger Frankreich zwischen den Pfosten stehen. „Jetzt werden wir analysieren und lernen und im Training etwas weniger tun“, so der Bundestrainer. „Dann werden alle am Sonntag etwas frischer sein.“

Deutschland – Schweiz 30:26 (15:14) Deutschland: Andreas Wolff (Kielce/POL) 1.-30. Minute und bei einem 7m/ 8/2 Paraden, Till Klimpke (HSG Wetzlar) ab 31./5, Joel Birlehm (DHfK Leipzig) n.e. – Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) 2, Patrick Wiencek (THW Kiel) 2, Sebastian Heymann (Göppingen) 3, Lukas Zerbe (TBV Lemgo) 1, Julian Köster (VfL Gummersbach) 1, Djibril M´Bengue (FC Porto/POR) 2, Philipp Weber (SC Magdeburg) 2, Kai Häfner (MT Melsungen), Marcel Schiller (Göppingen) 7/4, Julius Kühn (MT Melsungen) 1, Lukas Mertens (SCM) 3, Simon Ernst (DHfK Leipzig), Christoph Steinert (HC Erlangen) 3, Timo Kastening (MT Melsungen) 3, Luca Witzke (DHfK Leipzig). Schweiz: Portner (1.-42. Minute/10 Paraden), Grazioli (bei einem 7m und 42..52./3) – Schmid 5/1, Meister 3, Rubin 6, Tynowski 3, Lier 1, Sidorowicz 1, Raemy 2, Röthlisberger 3, Küttel 1, Markovic, Maros n.e., Schelker n.e., Zehnder, Laube n.e., Attenhofer, Romdhane 1. Schiedsrichter: Bethmann/Tzaferopoulos (Griechenland) – Strafminuten: GER 4 (Ernst, Zerbe), SUI 6 (2x Meister, Röthlisberger) – Siebenmeter: GER 4/4, SUI 3/1 (Wolff pariert Schmid und Zehnder) – Spielfilm: 0:1, 3:1 (6.), 6:3, 8:7 (15.), 12:9, 13:13 (25.), 15:14 – 18:16, 22:17 (40.), 24:19, 25:24 (50.), 29:25 (57.), 30:26 – Zuschauer: keine in der SAP-Arena in Mannheim.

Frischer als in Halbzeit zwei, in der es bis zum 24:19 (43.) phasenweise ansehnlich läuft, Linksaußen Lukas Mertens mit seinem Wurfbild die Beobachter mit der Zunge schnalzen lässt, Philipp Weber seine Regie-Erfahrung in die Waagschale wirft und Zweitliga-Youngster Julius Köster aufhorchen lässt – insbesondere auch als Speerspitze der Gislasonschen 3:2:1-Deckungsvariante. „Das wollte ich unbedingt probieren“, sagt Gislason, der dennoch einen Schlendrian bis zum erneut verknappten 26:25 (52.) ertragen muss. Ausgerechnet Köster mit einer schönen Einzelleistung (28:25/55.) und einem Sahnepass auf Patrick Wiencek (29:25/57.) stellt die Weichen in Mannheim endgültig auf Sieg.

„Die Mannschaft ist homogen. Wenn jetzt noch die nötige Frische hinzukommt, mache ich mir keine Sorgen“, sagt Wiencek, mit 32 Jahren und 152 Länderspielen der Grandseigneur der deutschen Auswahl. Die wird nach einem Sieg mit viel Licht und Schatten erst am Sonntag wissen, wo sie steht.