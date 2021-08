Kiel

In den 1980er-Jahren schwappte eine Squash-Welle aus den USA und Asien nach Europa. Der schnelle Rückschlagsport erlebte in Deutschland einen wahren Hype. Überall schossen Squash-Center wie Pilze aus dem Boden. Zum europäischen Hotspot der Racket-Cracks schwang sich seinerzeit Kiel auf. Hier eroberten sie das Kieler Schloss und trugen dort zweimal die European Championships aus. Als Kieler Flaggschiff etablierten sich die Kieler Boastars mit vier deutschen Meistertiteln zwischen 1991 und 1998.

Chris Walker und Simon Frenz führten Kiel zum Europapokalsieg

Eine Kieler Sternstunde feierte der Squash-Sport 1991, als die Boastars, angeführt vom englischen Weltklassespieler Chris Walker und dem Kieler Lokalmatador Simon Frenz, im Europapokal triumphierten. Squash war in aller Munde. „Außer dem THW Kiel war Anfang der 1990er-Jahre sportlich in Kiel nicht viel los. So konnten wir als Squasher in eine Nische hineinstoßen und Fans sowie lokale Sponsoren für uns gewinnen. Es boomte wirklich ohne Ende“, erinnert sich der heute 50-jährige Simon Frenz. 30 Jahre nach dem Sieg im Europapokal fristet der einstige Trendsport in Kiel jedoch ein Schattendasein. Warum?

„Damals war es chic, zum Squashen zu gehen. Jeder wollte und hat es ausprobiert“, blickt Hajo Scepanik auf die 1980er-Jahre zurück. Der deutsche Ü 60-Meister (2004) gehörte 1979 zu den Gründungsmitgliedern des Kieler Squash Clubs, dem mittlerweile einzigen verbliebenen Verein in Kiel. In Hochzeiten gab es drei Squash-Klubs, die auf fünf Anlagen mit mehr als 50 Courts aktiv werden konnten. 2021 sind es lediglich noch vier Courts, wovon zwei aktuell Corona-bedingt geschlossen bleiben. „Teilweise waren die Vier-Wände-Courts für Wochen im Voraus ausgebucht. Gerade zu Schlagzeiten in den frühen Abendstunden war es fast unmöglich, Plätze zu ergattern“, erinnert Frenz, der 1979 im Alter von acht Jahren das erste Mal das Racket schwang und schnell über die Stadtgrenzen hinaus erfolgreich wurde: „Squash ist in den Grundzügen eine einfache Sportart, in der man zügig Fortschritte macht.“

Das neue Jahrtausend als Ende des Booms

Anfang der 2000er-Jahre ebbte der Boom schlagartig ab. Zu abhängig war die Sportart vom Engagement einzelner Personen wie dem 2019 verstorbenen Boastars-Manager und Frenz-Vater Carsten oder dem ambitionierten Squash-Hallenbetreiber Manfred Werner, die sich fast zeitgleich aus der ersten Squash-Reihe zurückzogen. Zudem beendete 1998 auch der dreimalige deutsche Einzelmeister Simon Frenz seine internationale Laufbahn, um sich seiner beruflichen Karriere als Unternehmer zu widmen.

„In Deutschland fehlte es im Squash an der absoluten Professionalisierung, weil der Sprung von der Trendsportart zur olympischen Sportart nicht gelungen ist “, sagt Frenz. In Kiel sank das Interesse am dynamischen Indoorsport ebenfalls. Aus Squashcourts wurden Fitnessräume, oder die Center schlossen ganz ihre Türen. So wie in Friedrichsort. „Es gab noch Courts, aber kaum noch qualifizierte Trainingsangebote. Schleichend setzte ein Abwärtsprozess bei den Mitgliederzahlen ein“, analysiert Kai Rixen.

Kooperationen mit Schulen und der Uni sollen helfen

Er will dem Squash-Sport in Kiel mit der Wiedereröffnung des Friedrichsorter Squashcenters neues Leben einhauchen. „Da sieht es aus wie vor 15 Jahren. Alles ist unberührt, nur neue Böden müssen eingebaut werden. Die Infrastruktur ist ansonsten intakt. Um möglichst viele Menschen für unseren Sport zu begeistern, wollen wir eng mit Schulen und der Universität kooperieren. Langfristig könnte Kiel wieder zum Stützpunkt werden“, sagt der ehemalige Neumünsteraner Bundesligaspieler und jetzige Landestrainer des schleswig-holsteinischen Squash Verbandes.

Beim Kieler Squash Club mit seinem 45 Aktiven befürwortet man Rixens Projekt: „Jeder geöffnete Court in Kiel hilft unserem Sport weiter. Zurzeit müssen unsere Spieler in Westerrönfeld trainieren. Das ist suboptimal“, sagt der KSC-Vorsitzende Christoph Lehmann. Die Kieler Squash-Altmeister Scepanik und Rainer Poerksen (63 Jahre) werben für ihren Sport: „Schwere Verletzungen haben wir in unserer Karriere nie gehabt. Beim Squash kann man sich in kurzer Zeit auspowern. Eigentlich müsste das dem heutigen Zeitgeist entsprechen. Jungen Interessenten müsste man ein preisgünstiges Angebot unterbreiten, um ihnen Squash schmackhaft zu machen.“

Die Hoffnung: Vielleicht gibt es irgendwann auch ohne den ganz großen Boom wieder einen Kieler Squasher auf Simon-Frenz-Niveau.