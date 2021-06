Neumünster

Nach einem Jahr Pandemie-Pause konnten 262 Lauf-Asse auf zwei Strecken über fünf und zehn Kilometer – vom Zentrum an den Stadtrand verlegt – jetzt einen neuen Anlauf nehmen, wurden unter Corona-Bedingungen in Zehn-Sekunden-Abständen in Zweier-Blöcken auf die Reise geschickt und durften ihre Maske erst jenseits der Startlinie ablegen.

Pascal Dethlefs Erster über 10 km

Auf der 10-km-Strecke dominierte bei den Männern Pascal Dethlefs (o.t.n. Lauflabor) in 32:34 Minuten vor dem Neumünsteraner Jannik Edsen (35:57). Dethlefs, der auch schon schnellster Mann beim Kiel-Lauf-„Zehner“ war, feierte damit seinen zehnten Sieg beim Holstenköstenlauf. Alle anderen Siegerpokale gingen allerdings an den LAC Kronshagen. DM-Teilnehmerin Julia Kümpers hatte in 35:45 Minuten riesengroßen Vorsprung vor der Zweitplatzierten Eva Schultz (FC St. Pauli/44:26). Auf der 5-km-Strecke waren Nele Wellbrock (17:36 Minuten) und Mirco Theede (16:48) nicht zu stoppen.

„Wir freuen uns, dass wir dank des SVT kurzfristig ein neues Veranstaltungszentrum finden konnten und damit überhaupt die Gelegenheit erhielten, die Tradition des Laufes fortführen zu können. Wir sind sehr glücklich, dass wir einen ganz wichtigen Beitrag auf dem Weg zurück zur Normalität leisten konnten, wovon die gesamte Laufszene profitieren wird“, sagte BMS-Geschäftsführer Steven Richter. „Es war nie unser Ziel, die behördlichen Vorgaben bis zur Grenze auszureizen. Stattdessen wollten wir aufzeigen, dass Veranstaltungen und Verantwortungsbewusstsein auch in Pandemiezeiten miteinander vereinbar sind“, resümierte der SVT-Vorsitzende Stefan Voss zufrieden.