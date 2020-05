KN Förde Triathlon fällt 2020 aus

Kiel

„Schweren Herzens müssen wir leider mitteilen, dass wir uns nunmehr entschlossen haben, den 32. KN Förde Triathlon abzusagen“, erklärten die Organisatoren. Mit seinen mehr als 1000 Teilnehmern sowie geschätzten 2000 bis 3000 Zuschauern, fällt der ursprünglich für den 9. August geplante KN Förde Triathlon genau in die Kategorie von Veranstaltungen, die bereits jetzt von der Bundesregierung bis einschließlich Ende August untersagt wurden. „Zusätzlich ist schwer vorstellbar, wie Sportveranstaltungen mit weniger Teilnehmern unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln aktuell überhaupt ablaufen sollen“, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren weiter.

Infos zur Rückzahlung von Meldegeldern folgen

Eine Verschiebung kam aufgrund von terminlichen, die Reduktion des Teilnehmerfeldes aus finanziellen Gründen nicht in Frage. Von der Absage ebenfalls betroffen ist der für den Vortag geplante KN Kinder Triathlon. Bereits Ende März hatte das Orga-Team die Anmeldungen für beide Termine aufgrund der fortschreitenden Entwicklungen ausgesetzt. Schon angemeldete Athleten werden in Kürze per E-Mail über die Details der Abwicklung insbesondere der Rückzahlung des Meldegeldes informiert. Das Organisationsteam bittet diesbezüglich um ein wenig Geduld.

Anzeige

Weitere KN+ Artikel

Mehr zum Sport aus der Region lesen Sie hier.