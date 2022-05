Kaltenkirchen

Es war fast wieder wie vor der Pandemiepause. Alles ein bisschen kleiner, aber von bekannter Qualität. 1363 Teilnehmer trafen sich bei bestem Laufwetter zum 32. Kaltenkirchener Stadtlauf. Doch hinter den Kulissen gab es einige Veränderungen.

So hatten sich mit Uwe Alms und Joachim Kebschull am Donnerstag die beiden Chef-Informatiker, die für die Ergebnisse und Urkunden zuständig sind, krank gemeldet. „Wenn alle Stricke gerissen wären, hätten wir die Zeiten von Hand gestoppt“, sagte Edelhelferin Carola Kubisch lakonisch. Aber was so ein richtiger Informatiker ist, der kann einen Computer ja fernsteuern. Und so arbeiteten Kebschull und Alms von zu Hause an den Ergebnislisten. In Kaltenkirchener Ratssaal wurden sie tatkräftig von Bernd Tophorn unterstützt.

„Ich trete heute an, um eine persönliche Bestzeit zu laufen“, sagte Leif-Erik Fink, der für das Team Holsten Therme an den Start ging. Er wollte den Fünf-Kilometer-Lauf in Kaltenkirchen als Vorbereitung auf den Ostsee-Triathlon im August in Eckernförde nutzen. Der 21-Jährige zeigte sich in bestechender Frühform. Als Wunschzeit hatte er angepeilt, unter 18 Minuten zu bleiben. Das gelang souverän mit 17:50,0 Minuten. „Es wäre sogar noch eine bessere Zeit drin gewesen. Aber nach dreieinhalb Kilometern kam plötzlich der Wind so stark von vorn, dass ich dachte, ich laufe gegen eine Mauer“, erzählte der Drittplatzierte.

Claudius Michalak Schnellster, aber total kaputt

Schneller waren nur Alexander Schilling vor der Bramstedter TS, der Zweiter wurde, und Sieger Claudius Michalak aus dem Team „Laufen in Bad Segeberg“. Michalak, er wurde mit 16:27,0 Minuten gestoppt, hatte sich für den Triumph voll verausgabt. „Mir tut alles weh“, sagte der 37-Jährige im Ziel.

Fünf-Kilometer-Gewinnerin Sanya Krause war lockerer drauf. Die 19-Jährige von SC Rönnau 74 feierte in Kaltenkirchen ihre Stadtlauf-Premiere und siegte in 19:24,0 Minuten mit elf Sekunden Vorsprung vor Jacklyn Tiedtke von der SG Wasserratten Norderstedt. „Ich bin bisher nur Mittelstrecken auf der Bahn gelaufen. Das heute war mein erstes Rennen auf Asphalt“, berichtete die Siegerin stolz.

32. Kaltenkirchener Stadtlauf 5 Kilometer, Frauen: 1. Sanya Krause (SC Rönnau 74, 19:24), 2. Jacklyn Tiedtke (SG Wasserratten Norderstedt, 19:35), 3. Lena Miller (Sport-Club Itzehoe, 19:37), 4. Meike Zembold (LAC Kronshagen, 0:19:37), 5. Annica Klinke (21:10); Männer: 1. Claudius Michalak (Laufen in Bad Segeberg, 16:24), 2. Alexander Schilling (TS Bramstedt, 16:44), 3. Leif-Erik Finck (Team HolstenTherme, 17:46), 4. Victor von Papen (LAC Lübeck, 18:00), 5. Carl von Papen (LAC Lübeck, 18:07) Altersklassenwertung Siegerinnen – weiblich Jugend U20: Janett Wessel (22:45); weibliche Jugend U18: Jacklyn Tiedtke (SG Wasserratten Norderstedt, 19:35); weibliche Jugend U16: Sarah Sandau (TriSport Holstein by GHN, 23:23); weibliche Jugend U14: Sina Münster (SC Rönnau 74, 23:19); weibliche Jugend U12: Sönne Lütjens (SC Rönnau 74, 23:01). Altersklassenwertung Sieger – männliche Jugend U20: Linus Lützow (ALG-VfL Bokel, 19:13); männliche Jugend U18: Julius Krause (23:07); männliche Jugend U16: Victor von Papen (LAC Lübeck, 18:00); männliche Jugend U14: Johann Fichtner (SC Rönnau 74, 20:44); männliche Jugend U12: Mika Hardes (SC Rönnau 74, 24:21). 10 Kilometer – Frauen: 1. Claudia Sticher (LG Elmshorn, 39:44); 2. Natascha Sophia Fink (43:57); 3. Simone Rütz de Segura (LAC Lübeck, 45:15); 4. Sandra Sue (LG Elmshorn, 45:23); 5. Manja Delfs (Stadt Kaltenkirchen, 45:36). Altersklassen Siegerinnen – weiblich Jugend U18: Amelie Koch (DLRG Kaltenkirchen, 51:50); Seniorinnen W30: Judy Timme (LiBS, 46:49); Seniorinnen W35: Claudia Sticher (LG Elmshorn, 39:44); Seniorinnen W40: Sandra Sue (LG Elmshorn, 45:23); Seniorinnen W45: Manja Delfs (Stadt Kaltenkirchen, 45:36); Seniorinnen W50: Marion von Osterroth (Team HolstenTherme, 58:51); Seniorinnen W55: Simone Rütz de Segura (LAC Lübeck, 45:15). Männer: 1. Florian Zogmann (Triathlon Team Hamburg, 33:49), 2. Erik Kirchhefer (35:08), 3. Mirco Carstens (Bramstedter TS, 36:46); 4. Maik Lange (STV Sörup, 37:51), 5. Norbert Graff (38:05). Altersklassen Sieger – Senioren M30: Marcel Stock (Lauf in Bad Segeberg, 43:57); Senioren M35: Christian Diskowski (RSC Lüneburg Triathlon, 39:35); Senioren M40: Norbert Graff (38:05); Senioren M45: Maik Lange (STV Sörup, 37:51); Senioren M50: Volker Schmitz (LG Elmshorn, 38:12); Senioren M55: Andreas Müller, Team HolstenTherme, 45:12); Senioren M60: Jens Kühl (Lübecker Marathon Verein, 43:43); Senioren M65: Hans-Jürgen Fründt (LG Elmshorn, 44:29); Senioren M70: Carsten Carstensen (ACNF / Wittenseer Aktiv Team, 53:01); Senioren M75: Dr. Frank Sonntag (58,51); männliche Jugend U20: Kevin Rudahl (44:41); männliche Jugend U16: Leonard Richter (Brock Müller Ziegenbein, 1:10:36).

Eine Teilnahme am 10 Kilometer-Rennen hat sie noch nicht ins Auge gefasst. Die 166 Starter auf dieser Distanz konnten ihren Lauf bei guten äußeren Bedingungen genießen. „Die Wolken kamen im richtigen Moment“, meinte Julien Meyer-Venecia, der zusammen mit Partnerin Birte Marquardt Hand in Hand über die Ziellinie lief.

Gelungene Rückkehr in die Heimatstadt Kaltenkirchen

Sieger Florian Zogmann erreichte nach 33:49,0 ins Ziel. „Das ist doch eine gelungene Rückkehr in meine Heimatstadt“, freute sich der 28-Jährige, der inzwischen in Hamburg lebt, an der Universität arbeitet und für das Triathlon Team Hamburg startet. Claudia Sticher von der LG Elmshorn feierte mit dem Triumph in Kaltenkirchen ebenfalls ihren ersten Sieg bei einem Stadtlauf. „Ich bin in Hannover meinen ersten Marathon gelaufen, in Hamburg meinen ersten Halbmarathon und heute habe ich in Kaltenkirchen gewonnen. Das ist doch eine schöne Entwicklung“, sagte die 35-jährige Lehrerin aus Uetersen.

Neben den beiden Hauptläufen bot der Kaltenkirchener Stadtlauf aber noch viel mehr. Knapp die Hälfte der 1363 Starter, nämlich 654, traten beim Grundschullauf an. Noch einmal 106 Kinder absolvierten den Bambini-Lauf. Für die exakte Auswertung der verschiedenen Sonderläufe wie dem Firmenlauf „Alles läuft im Betrieb“ oder „Kaltenkirchens schnellste Klasse“ braucht das Orga-Team aber noch etwas Zeit.

Von thomas maibom