Kiel

An der Strecke wird sich bei der 32. Auflage des Kieler Kult-Events am 8. September nichts ändern. „Glücklicherweise bleibt alles, wie es ist“, sagte Chef-Organisator Rainer Ziplinsky, der in der Bürgergalerie der Förde Sparkasse vier Monate vor dem ersten Startschuss auch den aktuellen Anmeldestand präsentierte.

Nur noch 120 Plätze für den Bambini-Lauf frei

6181 Läufer haben sich bereits für eine der fünf Strecken angemeldet. Rund 10000 werden es wieder wie im vergangenen Jahr sein, die am Ende eine der begehrten Startnummern ergattern. „Startplätze für den Kiel-Lauf sind ein knappes Gut“, sagte Götz Bormann, Vorstandsvorsitzender des Kiel-Lauf-Hauptsponsors Förde Sparkasse. Dauerbrenner bleibt dabei der Volkslauf über 10,4 Kilometer, bei dem schon 2900 der voraussichtlich 4800 Plätze vergeben sind.

Um Tränen zu vermeiden, sollten sich auch alle Bambini-Eltern sputen. 600 Mini-Flitzer (Jahrgänge 2011-2014) können sich am 8. September auf die 900 Meter lange Strecke rund um den Kleinen Kiel begeben. 480 haben bis dato ihre Startnummer schon sicher.

Halbmarathon (21,0975 km) sowie die Kurz- und Schülerläufe über 2,9 und 5,3 Kilometer runden das sportliche Treiben ab. In diesem Jahr wird sich die Masse Mensch beim Start noch bis in die Willestraße stauen. In Zukunft soll sich das Starterfeld dann entlang des Holsten-Fleets aufstellen. Same procedure as every year: Tiffany-Konzert, Nudelparty, Samba-Party entlang der Strecke und Spielfest gehören mittlerweile längst zum Kiel-Lauf-Wochenende dazu.

Alle Strecken sind für Rollstuhlfahrer freigegeben

Nur die Farbe des diesjährigen Laufshirts aller Teilnehmer wird noch einige Monate geheim gehalten. Weiblicher – gemessen an den Anmeldungen – wird der Kiel-Lauf sowieso. Inklusiver auch: Bei der 32. Auflage werden nach der Premiere im Vorjahr nun alle Strecken auch für Rollstuhlfahrer freigegeben. Und der Kiel-Lauf wird auch grüner. Das Führungsfahrzeug soll mit Elektro-Antrieb unterwegs sein, die Plastikbecher an den Verpflegungsständen werden erstmals kompostierbar sein. „Der Kiel-Lauf ist die größte Laufveranstaltung in Schleswig-Holstein“, so Ziplinsky. „Darum wollen wir eine Vorreiterrolle einnehmen und werden das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft auch noch stärker im Blick haben.“