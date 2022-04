Kiel

Deutschland steht mit einem Bein in der Endrunde der Handball-Weltmeisterschaft 2023. Im Hinspiel der Play-offs setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Mittwochabend in der Kieler Wunderino-Arena vor 5121 Zuschauern gegen die Färöer mit 34:26 (17:11) durch. Das Rückspiel wird am Sonnabend (20 Uhr) in Torshavn ausgetragen.

Josef „Pepi“ Hickersberger hat keine guten Erinnerungen an die Färöer. Der Österreicher stolperte über eine 0:1-Niederlage, trat als Nationaltrainer der Alpenrepublik zurück. Es war im September 1990 das erste Fußball-Länderspiel des Inselstaates innerhalb der UEFA (auf neutralem Boden im schwedischen Landskrona), und Österreich verpasste die Qualifikation zur Europameisterschaft 1992.

An diesem Mittwochabend, an dem es im Hinspiel der WM-Play-offs in der Kieler Arena um nicht weniger als ein Ticket zur WM 2023 in Polen und Schweden geht, stolpert niemand. Die rund 50 mitgereisten Fans von den 18 „Schafsinseln“ genießen auf dem Europaplatz die norddeutsche Frühlingssonne, singen anschließend voller Inbrunst ihre Nationalhymne. Und auf dem Feld findet ihr Supertalent, der 19-jährige, von europäischen Top-Klubs umworbene Elias Ellefsen á Skipagøtu ziemlich schnell ziemlich oft seinen Meister in Ex-Zebra Andreas Wolff zwischen den deutschen Pfosten.

Wolff bügelt den Lochfraß seiner Vorderleute vor der Pause aus

Wolff bügelt mit neun Paraden bis zum Pausentee aus, was seine Vorderleute defensiv an Lochfraß produzieren, im Verschieben gegen das von Skipagøtu angetriebene Spiel der Färinger oft nicht Schritt halten. Hier kommt Johannes Golla im Innenblock gegen die Männer von der Inselgruppe aus dem Nordatlantik zu spät, da lässt Johannes Kühn Aggressivität vermissen. Bis zum 13:10 sind die Kräfteverhältnisse wenig präzise widergespiegelt. Bundestrainer Gislason reagiert, bringt Paul Drux und Julian Köster, stärkt die Defensive, wird mit dem 17:11-Pausenstand belohnt.

Im Angriff ersetzt nach Wiederanpfiff Juri Knorr den bis dato mit Passgeschwindigkeit und Schnörkellosigkeit überzeugenden Leipziger Luca Witzke auf der Spielmacher-Position. Das kostet Tempo, bringt aber eine große Portion Unberechenbarkeit und zusätzliche Torgefahr. Deutschland bleibt gefährlich – aus dem Rückraum, im Umschaltspiel, erarbeitet sich Tor um Tor einen Zehn-Tore-Vorsprung (29:19/46.). Die halbe Miete für Polen und Schweden im Januar 2023? Elias Ellefsen á Skipagøtu zeigt sich zerknirscht: „Wir haben schlecht gespielt, das können wir besser.“

Parade um Parade zieht Andi Wolff dem Gegner den Zahn, schraubt seine Bilanz auf 42 Prozent gehaltene Bälle. Auch die Ausfälle von Juri Knorr (Pferdekuss) und Kai Häfner (umgeknickt) kann das DHB-Team kompensieren. Läuft! Wären da nicht die letzten zehn Minuten, in denen sich die Gislason-Auswahl mit zahlreichen Fehlern und Fehlwürfen um einen noch komfortableren Vorsprung bringt. Darum kommt Bundestrainer Alfred Gislason schließlich nach dem 34:26 auch zu einem durchwachsenen Fazit: „Das ist ein ordentliches Ergebnis, aber mehr auch nicht.“

Sein Kapitän Johannes Golla sieht es ähnlich, lobt Andi Wolff („super gehalten“) und Nebenmann Simon Ernst in der Deckung („Er hat im Eins-gegen-Eins gegen Skipagøtu gut verteidigt“), nennt die Leistung insgesamt „ordentlich“. Zweifel an der WM-Qualifikation hat Golla vor dem Rückspiel am Sonnabend im 1800-Zuschauer-Hexenkessel von Torshavn keine. „Aber wir wollen natürlich gewinnen.“ Da widersprechen sich Trainer und Kapitän dann aber doch. Gislason: „Wir sind noch nicht durch. Aber unser Ziel ist in erster Linie, noch besser zu spielen.“