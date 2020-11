Unbeeindruckt von den schwierigen Corona-Umständen haben Deutschlands Handballer ihre wohl ungewöhnlichste Dienstreise erfolgreich bewältigt. Mit dem klaren 35:23 (13:12) gegen Estland feierte die DHB-Auswahl am Sonntag in Tallinn ihren zweiten Sieg in der EM-Qualifikation.