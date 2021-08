Kiel

Die Kiel Baltic Hurricanes kämpften sich in der German Football League nach einem zwischenzeitlichen 7:20 gegen die Cologne Crocodiles vor 500 Zuschauern auf der Moorteichwiese ins Spiel zurück, mussten sich nach einem dramatischen vierten Quarter dann aber doch mit 35:40 (7:14, 14:6, 0:6, 14:14) geschlagen geben. Die sechste Niederlage im achten Saisonspiel bedeutet zugleich das Aus aller leisen Hoffnungen auf den Einzug in die Playoffs.

„Back to the roots“ auf der Moorteichwiese

Zum dritten Mal in dieser Saison heißt es „Back to the roots“ auf der ehrwürdigen Moorteichwiese, auf der die Baltic Hurricanes eins ihre Geschichte starteten, beispielsweise auf dem Weg zum bis dato einzigen German-Bowl-Triumph 2010 in einer Halbfinal-Regenschlacht die Dresden Monarchs ausgeschaltet hatten. Dunkle Regenwolken hängen auch an diesem 14. August elf Jahre später über dem unterhalb von Südfriedhof und Max-Planck-Schule gelegenen Areal.

Kicker Marlin Precht steht wieder im Kader

Canes-Headcoach Timo Zorn setzt wieder und weiter auf offensive Rotation, muss dabei auf Offensive Lineman Tom Hartmann (Kreuzbandriss) verzichten. Immerhin, Marlin Precht kann trotz einer Rippenprellung wieder mitwirken. Der Kieler Kicker hatte sich – ebenso wie Hartmann – in der Vorwoche bei den Dresden Monarchs verletzt, wird an diesem Nachmittag einen wichtigen Part spielen. Die Hauptrolle des ersten Quarters spielt allerdings mit Ex-Canes-Receiver Markell Castle ein Kölner Krokodil, das gleich zwei Pässe seines kanadischen Quarterbacks Christian Strong zu Touchdowns veredelt. Canes-Quarterback Joe Germinerio und Kicker Marlin Precht hatten zwischendurch zum 7:7 ausgeglichen. Ein verkorkster Kieler Kickoff-Return mündet schließlich in einem weiteren Touchdown der Gäste (Dean Tanwani/7:20), deren Defense jetzt immensen Druck aufbaut, die Canes zusehens an ihrer eigenen Endzone einschnürt.

Doch eine Interception des Kielers Malte Karlitschek läutet das Comeback ein. Joe Germinerio findet zuerst mit einem 20-Yard-Pass den jungen Receiver Arvid Lippels, dem sein erster Bundesliga-Touchdown gelingt. Jetzt zeigt die Kieler Defense eine ganz starke Vorstellung, zwingt Köln zu einem missglückten Field-Goal-Versuch. Mit dem letzten Spielzug vor der Halbzeitpause, einer 68-Yard-„Hail Mary“ Germinerios und einem Touchdown durch Weston Carr an seinem 24. Geburtstag gehen die Canes mit 21:20 in Führung. Zuvor hatte der US-Amerikaner mit seinem ersten gefangenen Pass des Tages bereits die Marke von 1000 Receiving-Yards in dieser Saison geknackt.

Kiel Baltic Hurricanes – Cologne Crocodiles 35:40 Kiel Baltic Hurricanes – Cologne Crocodiles 35:40 (7:14/14:6/0:6/14:14) 1. Quarter: 0:7 Touchdown (TD) Markell Castle nach 8-Yard-Pass Christian Strong, Extrapunkt (PAT) Sven Appelt; 7:7 TD Joe Germinerio nach 6-Yard-Lauf, PAT Marlin Precht; 7:14 TD Castle nach 34-Yard-Pass Strong, PAT Appelt. 2. Quarter: 7:20 TD Dean Tanwani nach 1-Yard-Lauf, PAT failed; 14:20 TD Arvid Lippels nach 20-Yard-Pass Germinerio, PAT Precht; 21:20 TD Weston Carr nach 68-Yard-Pass Germinerio, PAT Precht. 3. Quarter: 21:26 TD Sergej Kendus nach 2-Yard-Lauf, Two-Point Conversion failed. 4. Quarter: 21:33 TD Tanwani nach 6-Yard-Lauf, PAT Appelt; 28:33 TD Benedikt Englmann nach 9-Yard-Pass Germinerio, PAT Precht; 28:40 TD Strong nach 1-Yard-Lauf, PAT Appelt; 35:40 TD Lippels nach 4-Yard-Pass Germinerio, PAT Precht.

„Danach müssen wir souveräner sein, die nächsten sieben Punkte machen, die Führung ausbauen. Aber durch einen Fumble in der eigenen Hälfte geben wir unsere gute Position wieder her“. resümiert Canes-Coach Timo Zorn später. Köln kommt zu Beginn von Halbzeit zwei in Ballbesitz, geht mit 26:21, im vierten Quarter sogar mit 33:21 in Führung. Aber diese Canes lassen sich nicht so leicht abschütteln: Benedikt Englmann (28:33) verkürzt, die Kieler schnuppern am Triumph, bejubeln einen Fumble vor der eigenen Endzone. Es herrscht Irritation, die Schiedsrichter beraten sich, hatten zu früh abgepfiffen. Köln darf seinen dritten Versuch wiederholen, Strong erhöht mit einem Ein-Yard-Lauf auf 40:28. Mit einem weiteren Touchdown des erst 21-jährigen Lippels verkürzt Kiel noch einmal auf 35:40.

Noch sind 3:32 Minuten zu spielen, aber die Crocodiles spielen die Zeit – begünstigt von der einen oder anderen unglücklichen Schiedsrichter-Entscheidung – clever herunter. „Ich bin trotzdem unglaublich stolz, besonders auf die jungen Spieler“, sagt Timo Zorn am Ende einer hochinteressanten Begegnung, in der die Canes über ihre eigenen Fehler stolpern. „Unsere Offensive hat den Ball gut verteilt, war aber nicht so souverän wie in Dresden, da hatte ich mir ein anderes Auftreten gewünscht.“