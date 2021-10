4192 Finisher mit Rückenwind beim Kiel-Lauf 2021

Kiel

Tausende Arme gehen in die Höhe, klatschen rhythmisch. Jubel von der Seite setzt ein, Beifall und Pfeifen. Dann der Countdown. Ein Schuss! Und die Kiel-Lauf-lose Zeit hat endlich ein Ende. Über zwei Jahre haben die Volksläufer auf diesen Moment warten müssen. Nun setzt sich der Läufer-Lindwurm am Kleinen Kiel in Bewegung. Während sich die Hinteren im Stau noch gedulden, geht vorne schon die Post ab beim Rennen über 10,4 Kilometer. Favorit Steffen Uliczka biegt bereits als Führender um die erste Kurve und strebt einem klaren Sieg entgegen. Mitten im Feld: Hauptorganisator Rainer Ziplinsky auf Kontrollrunde – nach einer unruhigen Nacht, aber einem umso besseren Tag.

Rainer Ziplinsky lief als Organisator erstmals den Volkslauf ohne Pause

Mit einer Laufzeit von 48:03 Minuten ist Ziplinsky im Ziel. Nach lockerem Beginn hat er sich gefangen nehmen lassen vom 33. Kiel-Lauf, das Tempo angezogen und schließlich sogar den Altersklassen-Sieg (M 65) errungen. Das war eigentlich nicht das Ziel. „Es ist das erste Mal, dass ich durchgelaufen bin, seit ich als Organisator mitlaufe. Sonst halte ich mal an, schaue, ob alles funktioniert.“ Es funktioniert! Und Ziplinsky kann die Volkslaufrunde an einem Stück absolvieren. „Davon werde ich mich schnell erholen“, sagte er. „Die Verarbeitung des Events wird aber länger dauern.“

Der Restart des Kiel-Laufs baute einige Hürden auf. Viele Kleinigkeiten setzten das Organisationsteam unter Druck. Hunderte Emails mussten beantwortet werden. „Dabei hatten wir vorher alles kommuniziert“, so Ziplinsky. Aber eingetretene Pfade sind eben schwer zu verlassen. So mussten sich die Teilnehmer erst einmal mit dem Prozedere für den Einlass in die Startzone (per Armbändchen) auseinandersetzen, das Fehlen des Rahmenprogramms und den geänderten Termin akzeptieren. Letzteres ist vielleicht auch der Grund, warum von den 6682 Gemeldeten nur 4192 auch nach dem Zieleinlauf registriert werden konnten.

Organisatoren hatten nur acht Wochen Zeit zur Umsetzung

Nach der Festlegung auf den 3. Oktober blieben den Organisatoren nur acht Wochen, um alles umzusetzen. Ein Kraftakt, auch wenn der Kiel-Lauf anno 2021 ohne Vorabend-Konzert und Gastronomie-Angebote ganz auf das Sportliche reduziert wurde. „Alles Weitere hätte zusätzliche Hygiene-Konzepte erfordert“, so der Chef-Organisator, der angesichts einer stürmischen Wettervorhersage für den Lauftag nur schwer in den Schlaf fand. Aber der Wind hielt sich zurück, Niederschläge gab es nur tröpfelnd, und die Absperrungen auf der Strecke funktionierten reibungslos. „Jetzt bin ich total zufrieden, glücklich und dankbar, dass wir es gepackt haben“, so Ziplinsky.

Die Läufer bekamen von der Anspannung auf Seiten der Organisatoren nur wenig mit. Sie waren euphorisch, glücklich und hippelig. Da war der kleine Mio, der vor lauter Start-Aufregung einige Tränen verdrückte, bevor er von Kommentator Andy Kauffmann an die Hand genommen und zur Mutter geführt wurde. Eine Umarmung später startete auch er in seinen Bambini-Lauf. Da war die pure Erlösung nach der Anstrengung, der eine Teilnehmerin des Kurzlaufs mit einem satten „F...“ Ausdruck verlieh, bevor sie ein „Oh, Entschuldigung“ folgen ließ.

Stolze Eltern, zahlreiche Lächeln

Da waren die zahlreichen Lächeln in den Gesichtern, die sichtbar wurden, nachdem die Masken mit dem Start fallen durften. Und da war der Stolz der Eltern, die ihren Nachwuchs zur Siegerehrung begleiteten. Wie bei Kjell Schneider, 2005 Dritter der Beachvolleyball-WM, der nun mit Tochter Henriette den U 12-Altersklassensieg im Schülerlauf (5,3 km) feierte. „Dabei ist sie erst neun.“

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer lief persönliche Bestzeit

Hochzufrieden war auch OB Ulf Kämpfer. In 43:05 Minuten lief er die 10,4 km: neue persönliche Bestzeit. „Jetzt zahlt es sich aus, dass ich im Lockdown dreimal statt nur einmal die Woche gelaufen bin“, so Kämpfer, der auch als Kieler Verwaltungschef Spaß am Event hatte: „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir wieder zur Normalität zurückfinden.“

Abo-Sieger Steffen Uliczka triumphierte zum zehnten Mal

Normalität war auch der Sieg von Steffen Uliczka über die 10,4 km. Bereits zum zehnten Mal triumphierte der Olympia-Teilnehmer von 2012, kam in 32:50 Minuten dicht an seine persönliche Bestzeit heran (32:17). „Mit der Zeit habe ich nicht gerechnet. Aber die Bedingungen waren top, der Wind an der Kiellinie hat ordentlich geschoben.“ Schon nach wenigen hundert Metern hatte er alles unter Kontrolle, lief schließlich zweieinhalb Minuten vor der Konkurrenz ins Ziel: „Ich hatte wirklich den gesamten Lauf ein Grinsen im Gesicht. Es ist großartig, von so vielen Menschen persönlich angefeuert zu werden.“

Julia Kümpers feierte Debüt-Sieg

Sein Pendant bei den Damen war Julia Kümpers. Für die 28-Jährige vom LAC Kronshagen war es nach dem Umzug nach Kiel allerdings der erste Kiel-Lauf. „Ich arbeite im UKSH, bin also quasi vor meiner Haustür gelaufen.“ Gemeinsam mit ihrem Ehemann Gero überquerte sie die Ziellinie: „Er war mein Pacemaker. Es hat richtig Spaß gemacht, die Bedingungen waren super und das Publikum hat toll unterstützt.“