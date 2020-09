Kiel

Der 3. September 1960 ist ein besonderes Datum im Leben von Kraft Schepke. Und eines in der deutschen Ruder-Geschichte. Es ist der Tag, an dem bei den Olympischen Spielen in Rom die Siegesserie des US-amerikanischen Ruder-Achters (achtmal Gold in Folge) reißt. Der Tag des ersten Triumphes des deutschen Achters, der Tag, an dem erstmals die Sechs-Minuten-Marke auf der 2000-Meter-Strecke geknackt wird (5:57:18 Minuten). Und ein wichtiger Eckpfeiler auf dem Weg zur Erfolgsmarke.

Am 3. September 2020 glühen - wie an jedem Jahrestag des großen Triumphes - die Telefondrähte im Hause Schepke. "Wir machen nichts Großes", sagt der gebürtige Königsberger, der in Kiel studierte und für den Ruderclub ATV Ditmarsia Kiel startete. Er werde nur mit seiner Jutta kurz anstoßen auf die Medaille. Und mit den Kameraden von damals sprechen. Mit Klaus Bittner, Hans Lenk und Walter Schröder Erinnerungen aufleben lassen, auch an die vier Mannschaftskameraden denken, die nicht mehr leben: Seinen Bruder Frank Schepke, Manfred Rulffs, Karl-Heinz Hopp und Karl-Heinrich von Groddeck.

Norddeutsche revolutionierten den Sport

Kraft Schepke, 86 Jahre alt, lebt 60 Jahre nach dem größten sportlichen Erfolg seiner Karriere mit Ehefrau Jutta in Laboe. Blick aufs Wasser, das sein Leben prägte, eine halbstündige Fahrt zum Ruderergometer an der Kieler Max-Planck-Schule, wo der Alt-Herren-Verband des Schülerrudervereins Wiking sich fit hält. Ordner und Holzkisten voller Erinnerungen an die Zeit, in der er und sein Bruder Frank Rudergeschichte schrieben – als Mitglieder im "Studentenachter" mit jungen Männern aus Kiel und Ratzeburg und einem Trainer, der den Sport revolutionierte. Fortschritt made in Norddeutschland.

Kraft Schepke hat das alles gesammelt und dokumentiert. Und auch wenn die altbekannte Ordnung bei der letzten Aufräumaktion etwas durcheinandergeriet, so dass nicht mehr jedes Erinnerungsstück sofort auffindbar ist – wo die Goldmedaille vom Olympiasieg in Rom 1960 liegt, weiß er immer ganz genau. "Das vergesse ich nicht", sagt Schepke und grinst verschmitzt. " Olympia ist Olympia."

Taktik der Kanadier geschickt gekontert

Schon oft hat er erzählt, wie Trainerlegende Karl Adam aus Ratzeburg die Vorläufe der Gegner beobachtete und feststellte, dass nicht die damals dominierenden USA, sondern das kanadische Boot der stärkste Konkurrent auf dem Weg zum Olympiasieg sein würden. Und gleichzeitig die kanadische Taktik entschlüsselte und seinen Schützlingen den perfekten Konter einimpfte. "Die Kanadier haben immer bei 1500 Metern einen Zwischenspurt eingelegt. Und nach so einem Zwischenspurt von zehn bis 15 Schlägen lässt man auf dem Streckenschlag anschließend automatisch etwas nach", erzählt Schepke und bewegt die Arme als ginge es noch immer um wichtige Meter auf der Regattabahn. In diese Phase der Nachlässigkeit stießen die Deutschen mit einem eigenen Spurt, in dem sie aber nur an Druck zulegten. Bei unveränderter Schlagzahl, sodass das Manöver von außen nur schwer als solcher zu erkennen war. Ein Trick, der aufging. "Das Rennen ist komplett wie geplant gelaufen", sagt Schepke. "Es war wirklich ein Start-Ziel-Sieg."

Er und seine Teamkollegen waren ohnehin mit großem Selbstvertrauen nach Rom gereist, gingen sie doch als Europameister an den Start. Die EM 1959 ist laut Schepke für die Entwicklung des deutschen Rudersports noch wichtiger gewesen als das "Wunder von Rom". Erstmals saß dort die spätere Olympia-Besetzung gemeinsam im Boot. Trainer Karl Adam hatte Ruderer vom Kieler Klub Ditmarsia mit den stärksten des Ratzeburger Ruderclubs kombiniert, das Durchschnittsgewicht von rund 75 Kilogramm auf rund 82 Kilogramm erhöht. Auf Muskelkraft statt Leichtgewicht zu setzen erwies sich als bahnbrechender Erfolg.

Geburtsstunde des Deutschland-Achters in Mâcon

Im französischen Mâcon triumphierten Schepke und Co. mit knapp zehn Sekunden und dreieinhalb Bootslängen Vorsprung, begeisterten die Fans auf den letzten Metern so sehr, dass " Deutschland, Deutschland"-Rufe über die Saône schallten und eine Euphorie um das Boot auslöste, das in der Presse nun als "Deutschland-Achter" bezeichnet wurde. Ein Titel, der heute längst zur (Erfolgs-) Marke des deutschen Ruderverbandes geworden ist. Die acht Ruderer, die mit dem Silbernen Lorbeerblatt für ihren EM-Titel geehrt und zur Mannschaft des Jahres in Deutschland gewählt wurden, legten den Grundstein dafür. "So einen großen Vorsprung hat es davor und danach nie wieder gegeben", sagt Schepke. "Das war die Geburtsstunde des Deutschland-Achters. Und von dem Moment an gab es auch keinen Zweifel mehr, dass wir in dieser Besetzung in Rom starten würden."

Dennoch sei es die Goldmedaille von Rom, die "alles überstrahlt" – und dem Ehepaar Schepke auch später noch viele schöne Erlebnisse bescherte. Ob beim Plausch mit Nachbarskindern, die einen Blick auf eine Olympische Goldmedaille werfen wollen oder beim Wiedersehen mit alten Rivalen, die längst Freunde geworden sind.

Aus Rivalen wurden Freunde

Das gilt besonders für Peter Bos, den Kapitän des in Rom entthronten US-Achters. Noch in Rom tauschten er und Schepke ihre Trikots, 53 Jahre später, in Zusammenhang mit einer Olso-Reise mit seiner norwegischen Frau kehrte er in Laboe ein und die beiden tauschten zurück. Es folgten Gegenbesuche in den USA, zuletzt im Jahr 2018 auf Bos' Initiative die gemeinsame Teilnahme an der World Rowing Masters Regatta in Florida im Vierer ohne Steuermann. "Durch Peter sind wir noch mal richtig in die Gänge gekommen", erzählt Jutta Schepke, die sich genau wie ihr Mann für die Reisestrapazen extra in Form brachte. "Was von der Ruderkarriere bleibt, sind die internationalen Begegnungen. Davon zehren wir noch heute", sagt sie.

Auch wenn die Coronakrise weitere Reisen zwischen Deutschland und den USA derzeit verhindert, hält das Paar zu Bos weiterhin Kontakt und denkt umso lieber an 2018 zurück, als die einstigen Rivalen Bos und Schepke gemeinsam ins Boot stiegen und in Sarasota den Sieg einfuhren. Wie hätte es auch anders sein können? "Was soll man auch machen, wenn die anderen so langsam sind?", fragt Schepke und lacht.

