Kiel

Das ADAC Jump & Race Masters findet nicht im Februar kommenden Jahres, sondern erst im Februar 2023 statt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Veranstalter des Motorsportspektakels in der Kieler Wunderino Arena hatten die Kartenvorverkauf traditionell genau ein Jahr vor dem Event gestartet, zogen jetzt aber die Reißleine. „Das Event lebt von den Fans. Nur eine prall gefüllte Arena ist ein würdiger Rahmen für das 25. Jubiläum des Freestyle- und Supercross-Spektakels. Das Kaufverhalten der Fans war in den vergangenen Monaten aus verständlichen Gründen zurückhaltend. Für uns genießt Planungssicherheit jedoch höchste Priorität, so dass wir entschieden haben, das ADAC Jump & Race Masters erst 2023 wieder stattfinden zu lassen“, sagt Projektleiter Sven Nissen mit etwas Wehmut in der Stimme. Der neue Termin: 4. & 5. Februar 2023! Der Kartenvorverkauf läuft indes unter www.jump-and-race.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen weiter. jpw