Tensfeld

Erbarmungslose Hitze und tiefer Sand: Das ADAC MX Masters 2021 in Tensfeld verlangte den Motocross-Piloten alles ab. Der Weilheimer Max Nagl dominierte die Konkurrenz in der Mastersklasse mit unglaublicher Konstanz, während für den Eutiner Mike Stender der Traum vom Podest erneut unerfüllt blieb.

Sieger Nagl zum dritten Rennen: „Mein Motorrad hat sich verschluckt“

„Es schaut manchmal einfach aus, ist es aber nicht. Vor allem nicht bei der Hitze“, sagte Nagl nach seinem Triumph. Der 33-jährige Husqvarna-Pilot hatte zuvor sein ganzes Repertoire der Fahrkunst gezeigt: Am Sonnabend gewann er das erste Rennen nach furioser Aufholjagd. Den zweiten Sieg fuhr er am Sonntag von der Spitze weg ein. Sieg Nummer drei und somit das perfekte Wochenende verpasste Nagl allerdings: „Mein Motorrad hat sich am Start des dritten Rennens verschluckt. Die ersten Runden ging es nur darum, dass Motorrad irgendwie am Leben zu halten. Urplötzlich lief es dann wieder rund. So ist das manchmal“, sagte der Masters-Spitzenreiter.

Den Triumph im dritten Lauf, dem 250. Lauf der Mastershistorie, feierte schließlich der Franzose Jordi Tixier, obwohl er kurz vor der Zielflagge völlig entkräftet stürzte, jedoch schnell wieder auf sein Bike sprang und die Führung über die Ziellinie rettete.

Mike Stender konnte seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden

Opfer gleich mehrerer Stürze wurde Lokalmatador Mike Stender: „Der Speed war da, aber vielleicht habe ich mich nicht clever genug angestellt. Etwas mehr habe ich mir schon vorgestellt. Wenn man jedes Rennen von hinten fahren muss, wird es am Ende immer schwerer.“ Am Sonnabend kollidierte der Yamaha-Pilot in der Schlussrunde mit einem Konkurrenten und verlor auf Platz neun liegend noch drei Positionen.

Besser lief es zunächst am Sonntag, als sich Stender im zweiten Rennen nach schwachem Start bis auf Platz acht vorkämpfte. Im dritten Lauf ging der 30-jährige Eutiner bereits in der zweiten Kurve zu Boden, pflügte dann mit konstanten Rundenzeiten durch den tiefen Tensfelder Sand und schnappte sich den 13. Platz. Den Angriff auf einen Top3-Platz beim Heimrennen muss Stender auf nächstes Jahr verschieben.

Stockelsdorfer Louis Höhr vermisste die Zuschauer

Zufrieden reiste indes Louis Höhr aus Tensfeld ab: „Drei Mal in die Punkte zu fahren, war mein Ziel. Das habe ich umgesetzt. Die Strecke war durch den MCE Tensfeld wieder hervorragend präpariert. Es war ein rundum Super-Ding. Eigentlich haben nur die Zuschauer gefehlt. Die kommen dann nächstes Jahr hoffentlich wieder dazu“, stellte der Stockelsdorfer zufrieden fest.

Ohne Punkte blieb der 19-jährige Fynn-Niklas Tornau. Der Ostholsteiner feierte im „Sandkasten Tensfeld“ sein Debüt in der Mastersklasse: „Das große Motorrad in den tiefen Rillen zu halten, ist extrem schwer. Am Ende ist mir etwas die Kraft ausgegangen. Auf dem Bike spürt man den Wind gar nicht, da ist es einfach extrem heiß.“

MX Masters in Zahlen 1. Rennen:1. Max Nagl (Weilheim/Husqvarna); 2. Jordi Tixier (FRA/KTM Racing); 3. Jeremy Delincé (BEL/Honda); 12. Mike Stender (Eutin/SHR Motorsports); 20. Louis Höhr (Stockelsdorf/KTM); 24. Fynn-Niklas Tornau (Jahnshof/Husqvarna). 2. Rennen: 1. Nagl; 2. Cyril Genot (BEL/KTM); 3. Delincé; 8. Stender; 20. Höhr; 28. Tornau. 3. Rennen:1. Tixier; 2. Nagl; 3. Tom Koch (Wormstedt/KTM); 12. Stender; 15. Höhr; 25. Tornau. Gesamt: 1. Nagl 72 Punkte; 2. Genot 56 Punkte; 3. Tom Koch 51 Punkte. MX Junior Cup 85, Gesamt:1. Levi Schrik (NED/KTM) 75 Punkte; 2. Gyan Doensen (NED/KTM) 60 Punkte; 3. Vitezlav Marek (CZE/KTM) 58 Punkte. MX Junior Cup 125, Gesamt:1. Maximilian Werner 53 Punkte (Jena/KTM); 2. Scott

Überragender Pilot im MX Junior Cup 85 war der Niederländer Levi Schrik, der alle drei Läufe siegreich beendete. Ebenfalls auf Maximumkurs steuerte sein Landsmann Scott Smulders im MX Junior Cup 125, doch der 16-Jährige verpasste den Vorstart zum dritten Rennen und wurde von diesem ausgeschlossen. In der Gesamtwertung blieb dem Niederländer somit nur Platz zwei hinter dem Jenenser Maximilian Werner.