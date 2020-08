Kiel

Es hat eine Weile gedauert, bis sich beim American Football Verband Deutschland (AFVD) die Einsicht durchsetzte, dass die Saison 2020 nicht realisierbar ist. Erst vergangene Woche fiel die Entscheidung gegen einen Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen. Für die Kiel Baltic Hurricanes, die sich durch das Ziehen der Exit-Option ohnehin bereits abgemeldet hatten, war sie "der Startschuss für die neue Saison", wie Vereinsvorstand Gunnar Peter es ausdrückt.

Am Mitte August wollen die Canes sich voll der Vorbereitung auf die Saison 2021 widmen. Bis dahin sind die Spieler im Football-Urlaub, sollen die Köpfe frei bekommen, den Ausfall der Spielzeit 2020 sacken lassen. "Natürlich sind die Spieler enttäuscht gewesen, hätten sich gerne mit Gegnern gemessen. Aber es herrschte auch schnell großes Verständnis dafür, dass unter diesen Voraussetzungen kein bundesweiter, sportlich fairer Wettbewerb möglich gewesen wäre", sagt Peter.

Carsten Dohm kehrt zurück

Und so bastelten die Canes schon in den vergangenen Wochen an ihrer Zukunft, rekrutierten neue Spieler aus dem Umland, trieben das gemeinsame Training und damit die Verzahnung von Erster Mannschaft und Nachwuch voran.

Auch der Trainerstab für die kommende Saison, die Stand jetzt Ende April/Anfang Mai 2021 beginnen und mit dem German Bowl am 9. Oktober enden soll, steht bereits fest - und beinhaltet mit Defensivspezialist Carsten Dohm einen alten Bekannten. Der langjährige Kieler Coach kehrt nach einem halben Jahr bei den Lübeck Cougars und kehrt nun zu den Hurricanes zurück. „Ich sehe die positive Entwicklung im ganzen Verein und freue mich jetzt und in Zukunft in einer höheren Verantwortung im starken Maße an der Entwicklung teilzuhaben und mit zu gestalten“, sagt der 43-Jährige.

Mitglieder als finanzieller "Rettungsanker"

"Aus Vereinssicht tut uns der längere Vorlauf gut", sagt Peter. Ohne Spielbetrieb ist mehr Zeit, die neuen Strukturen nach der Insolvenz im Jahr 2018 und der Rückkehr der GFL-Mannschaft in den Gesamtverein zu optimieren. Und auch sportlich sollen die Kieler profitieren.

Für die XXL-Vorbereitung haben die Canes auch externe Trainer für den Athletikbereich rekrutiert. "Es tut gerade den jungen Talenten gut, so viel Zeit für Arbeit in diesem Bereich zu haben", sagt Peter. "Im Liga-Alltag ist oft keine Zeit dafür."

Er sieht es als "großen Vorteil", dass die Footballer ihre Saison durch die Pandemie nicht abbrechen mussten, sondern noch rechtzeitig vor dem Start die Notbremse ziehen konnten. So seien die Canes auch wirtschaftlich glimpflich davongekommen.

Die für die Import-Spieler vorgehaltenen Wohnungen konnen sie rechtzeitig kündigen, Bus- und Hotelkosten fielen gar nicht erst an und der Verein hielt zusammen. "Dank unserer starken Mitgliedschaft sind wir finanziell gut durch die letzten Monate gekommen", sagt Peter. "Weil so gut wie alle ihre Mitgliedsbeiträge auch ohne Sportangebot weitergezahlt haben, können wir diese Zeit auch ihne Eintritts- und Sponsorengelter meistern. Das ist für uns ein Rettungsanker."

Hungerford , Castle und Co. im Wartestand

Und so sieht es derzeit aus, als könnten die Canes im kommenden Frühjahr möglicherweise so starten, wie es eigentlich für die Saison 2020 geplant war. Mit den für dieses Jahr verpflichteten Import-Spielern wie den US-Amerikanern Darin Hungerford, Wide Receiver Markell Castle oder Quarterback Joe Germinerio stehen sie weiterhin in Kontakt. "Nach jetzigem Stand hätten sie alle Lust, auch nächstes Jahr zu uns zu kommen", sagt Peter, wohl wissend, dass bis dahin noch viel passieren kann.

So fahren die Kieler in der Krise weiterhin auf Sicht, haben auch den Sportlichen Wettbewerb noch nicht endgültig abgeschrieben. Eine Teilnahme an einem möglichen Pokalwettbewerb, für den ein Konzept geprüft werden soll, schließen sie laut Peter nicht aus. "Wir beobachten die Lage, das hängt von den Rahmenbedingungen ab", sagt er. "Es wäre schön, wenn wir in absehbarer Zeit mal spielen könnten. Aber wir planen nicht damit."

Info für Dauerkarteninhaber

Wer bereits eine Dauerkarte für die Canes-Heimspiele der Saison 2020 gekauft hatte, kann sich ab sofort per Mail an tickets@baltic-hurricanes.de wenden und bis zum 15. September mitteilen, ob er das Geld dafür zurückerstattet bekommen oder an den Verein spenden möchte.

