Handballer hoffen auf Stufe vier

Ab Montag könnte der Weg zurück in die Hallen geebnet sein. „Das Acht-Stufen-Modell ist eine Handlungsempfehlung“, sagt Sascha Zollinger, Geschäftsführer des Handballverbandes Schleswig-Holstein (HVSH). Natürlich sei das Modell aber immer allen Landesverordnungen und -Erlassen unterzuordnen. Momentan befindet sich der Handball nach den Vorgaben des DHB in Phase drei: Outdoor-Training in Gruppen mit maximal fünf Personen.

Ab Montag Rückkehr in die Hallen?

Die nächste Stufe sieht ab dem 18. Mai wieder Hallentraining mit weiterhin Fünf-Personen-Gruppen und sogar Wurftraining mit Torhüter vor. „An diesem Wochenende soll es einen neuen Erlass der Landesregierung geben. Wir hoffen, dass wir dann ab Montag in die nächste Phase starten und in die Hallen zurückkehren können.“ Das wiederum sei nicht nur von der Landespolitik, sondern in Sachen Hallenfreigabe auch von den Gemeinden abhängig.

Hyienekonzept ist "Sache der Vereine"

Früh hatte Zollinger die rund 300 Vereine im Land mit ihren 1200 Mannschaften Anfang Mai über die Lockerungen für den Sport informiert. Der HVSH leistet Hilfestellung, steht den Klubs mit Rat und Tat zur Seite. Aber: „Als Verband haben wir kein eigenes Hygienekonzept. Das ist Sache der Vereine“, sagt Zollinger. Am Mittwoch vernetzten sich die Handballer in einer Videokonferenz, an der auch der Landessportverband und dessen Präsident Hans-Jakob Tiessen teilnahmen, mit zahlreichen anderen Landes-Fachverbänden von Fußball über Volleyball, Tischtennis bis hin zu Segeln und Basketball. „Die Fußballer sind schon weiter, sind draußen in ihrer gewohnten Umgebung. Andere Verbände haben kaum Probleme. Für Vollkontakt-Sportarten wie unsere sieht es da schon anders aus. Es ist schon die Sorge spürbar, dass sich Eltern oder Mitglieder rechtlich Gehör verschaffen. Darum geben wir klare Empfehlungen für individuelle Hygienekonzepte.“

Unter freiem Himmel wird wieder trainiert

Seit dem 7. Mai greift Stufe drei des DHB-Konzeptes. In zahlreichen Vereinen wird wieder trainiert – unter freiem Himmel. Zollinger berichtet von Klubs aus dem Kreis Stormarn, wo die Jugendrainer auch schon vorher während der Corona-Krise „durch das Dorf geradelt sind“ ( Zollinger) und ihre Spieler mit Übungen versorgt haben. In anderen Großvereinen – beispielsweise im Kieler Umland – haben die Kinder und Jugendlichen indes seit dem abrupten Abbruch des Spiel- und Trainingsbetriebes in der zweiten März-Woche nichts mehr von ihren Trainern gehört. „Ich nehme teilweise schon Sorge und auch Lethargie wahr“, sagt Zollinger. „Aber wir müssen – immer unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes – den Motor wieder anwerfen. Denn die Jugend hat sonst heute auch andere Möglichkeiten. Da sorge ich mich schon um die Mitgliederentwicklung. Kontakt halten ist das Wichtigste. Dazu rufen wir die Vereine auf.“

Zollinger : "Eine Austrittswelle gibt es nicht"

Insgesamt sind 40 000 Mitglieder in den Vereinen des HVSH organisiert. „Momentan habe ich noch ein positives Gefühl. Eine Austrittswelle gibt es nicht“, sagt Zollinger, der froh ist, dass im Handball durch den DHB-Bundesratsbeschluss bundesweit und durch alle Ligen die Saison mit der Quotientenregel beendet und gewertet wurde. „Das Alte ist abgeschlossen, wir schaffen so Raum für die Vereine, den Fokus auf die neue Saison zu legen.“ Blick in die Zukunft: Kehrt der schleswig-holsteinische Handball am Montag in die Hallen zurück? Stufe fünf sieht der DHB ab dem 1. Juni vor – Mannschaftstraining in Kleingruppen mit festen Partnern für Passübungen.