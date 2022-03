Kiel/Rendsburg

Zum Finale der Spielzeiten in den Volleyball- und Basketballligen blickt die Trainerszene gen Norden. Denn sowohl bei den Adler-Volleyballern des Kieler TV in der Zweiten Bundesliga als auch bei den Twisters des BBC Rendsburg in der Basketball-Regionalliga ergeben sich für aufstrebende Trainer auf der Suche nach einer neuen Herausforderung interessante Perspektiven. Beide Vereine sind nach den angekündigten Rücktritten ihrer Cheftrainer bundesweit auf Personalsuche.

Vor den verbleibenden fünf Spielen kann der KTV, dessen Partie am Sonnabend, 19 Uhr, beim TuB Bocholt wegen Corona-Ausfällen bei den Kielern auf der Kippe steht, bereits auf eine Hand voll Bewerbungen für den Trainerposten blicken. Auch Anfangsgespräche sind schon geführt worden. Noch aber gibt es keine Entscheidung, wie Jörg Pelny, KTV-Verantwortlicher für den Spielbetrieb, mitteilt: „Wir wollen nichts über das Knie brechen, denn wir suchen eine längerfristige Lösung, die zu uns und dem norddeutschen Charakter der Mannschaft passt. Dafür suchen wir nach einem A-Lizenz-Inhaber oder einem Trainer in entsprechender Ausbildung.“

Adler suchen Trainer auf Teilzeit in Festanstellung

Der neue Trainer soll nicht nur die Zweitliga-Mannschaft im Blick haben, sondern auch eine intensive Zusammenarbeit mit dem Unterbau, insbesondere Drittliga-Trainer Lars Brinkmann, pflegen.

Der KTV bietet dafür eine Festanstellung, allerdings nicht in Vollzeit, zudem ein Fahrzeug und eine Wohnung. „Spätestens zur konkreten Saisonvorbereitung soll der neue Trainer einsteigen – am liebsten aber schon im Juni oder Juli, um sich zu akklimatisieren“, so Pelny. Auf einen festen Part in der Kommunikation mit der Mannschaft kann der Neue bauen, denn Co-Trainer Joshua Winkelmann bleibt für die nächste Saison dabei.

Twisters-Trainer mit vielfältigen Aufgabengebiet

Die Basketballer aus Rendsburg vereinbaren bereits Termine für Probetrainings. Bis zum 15. März konnten sich Interessenten beim BBC bewerben, acht potenzielle Trainer haben sich gemeldet und sind bereit, in den Norden umzuziehen. „Die Vorgabe ist eine B-Trainer-Lizenz. Der neue Coach soll nicht nur neue Impulse setzen, sondern auch die Ausbildung der U 18 integrieren, dazu Basketball-Camps und Schulkooperationen organisieren“, sagt die BBC-Vorsitzende Antje Mevius-König.

Die Einstellung auf Vollzeit ist laut Ausschreibung auf den 1. Mai datiert. „Aber wir sind in keiner Notlage. Es kann auch der 1. Juli sein. In der Off-Saison kann Co-Trainer Felix Thießen die Mannschaft betreuen.“

Auch die Twisters streben eine langfristige Zusammenarbeit an, können sich in ihrer Entwicklung einen Aufstieg in die Zweite Liga Pro B vorstellen. „Das ist das, was das Umfeld leisten kann. Aber für die nächste Saison ist das wohl noch nicht machbar“, so Mevius-König. Zwei Spiele haben die Twisters noch auf dem Plan: Am Sonnabend (20 Uhr) bei der SG Braunschweig und zum Finale am 26. März in der Heimhalle gegen die Herzöge Wolfenbüttel.