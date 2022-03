Kiel

Die Volleyball-Saison steuert auf ihr Finale zu – und mit ihr die Zweitliga-Trainerkarriere von Matthes Behlen. Vor dem Auftritt der Kieler Adler beim SV Warnemünde (Sonnabend, 18.30 Uhr) hat der Coach des KTV seinen Abschied zum Saisonende offiziell gemacht. Nach drei erfolgreichen Spielzeiten mit den Platzierungen 3, 4, 2 – inklusive der knapp verpassten Meisterschaft im Vorjahr – hofft der 62-Jährige, auch das vierte Jahr trotz aller Personalprobleme in den Top-Vier zu beenden.

Sechs Spiele stehen für die Kieler noch aus, neun Punkte wollen sie mindestens noch einspielen. Das könnte für den derzeit Fünftplatzierten erneut zu Platz vier reichen. Ein harter Test steht beim Ostseeduell am Wochenende an: In Warnemünde haben die Kieler noch nie gewonnen, und wegen Krankheit und Verletzungen werden nur neun Adler die Reise nach Mecklenburg antreten.

Vier Jahre als Adler-Trainer mit vielen guten Erinnerungen

Die Personallage ist ein Spiegelbild der Saison, in der kaum eine Partie ohne Ausfälle bestritten werden konnte. „Diese Saison war personell vertrackt. Wir hatten so viele Verletzungen, dass wir uns kaum weiterentwickeln konnten. Sehr schade, denn wir waren sehr gut gestartet“, blickt Behlen mit etwas Wehmut auf die vergangenen sechs Monate zurück. Das Resümee darüber hinaus strotzt aber vor guten Erinnerungen.

Mit dem Wechsel der ehemaligen KMTV-Mannschaft zum KTV hatte Behlen das Team übernommen. Es war für ihn der Höhepunkt seiner Trainerlaufbahn, die er bereits als 18-Jähriger begonnen hatte. Schon 1988 erwarb der Lehrer seine A-Lizenz – war damit indes für seine Trainertätigkeit bis zum Engagement bei den Adlern überqualifiziert. „Die Aufgabe bei den Adlern hat mich sehr gereizt. Es war für mich auf diesem Niveau absolutes Neuland und daher die Frage: Kann ich das?“, so Behlen, der nach drei Erfolgsjahren feststellen kann: „Ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Ich konnte meine Vorstellungen implementieren und das System der Mannschaft weiterentwickeln.“

Umfeld in Kiel begeistert auch die Gegnerteams

Die Entwicklung des Volleyballs beim KTV begeistert den Volleyball-Enthusiasten: „Es ist in kürzester Zeit durch Jörg Pelny als Verantwortlichen für den Spielbetrieb und durch den Wirtschaftsrat gelungen, ein tolles Umfeld zu schaffen.“ Die Heimspielkulisse suche Ihresgleichen in der Zweiten Liga, so Behlen: „Alle Zweitliga-Mannschaften hatten Bock, in Kiel zu spielen – auch wenn es für sie selten etwas zu gewinnen gab.“

In der Spielzeit 2020/21 blieben die Kieler in eigener Halle ungeschlagen – ein besonderer Moment für den scheidenden Trainer. Ebenso die Partie, als das gesamte Publikum in Rot erschien und so den Begriff des „roten Blocks“ in Kiel zementierte. „Es war eine tolle Zeit, hat mir viel Spaß gemacht. Die Idee, Spitzenvolleyball langfristig in Kiel zu etablieren, wird sicherlich weitergehen. Ein neuer Trainer kann neue Impulse setzen. Ich hoffe, dass es möglichst schnell eine Nachfolgeregelung gibt. Die Gespräche laufen schon, sind aber noch nicht beendet.“

Neue Aufgaben für Behlen: Terrasse, Bulli und Jugendtraining

Das Teammanagement bestätigt, dass die Nachfolgesuche noch läuft, freut sich aber, dass die vergangenen vier Jahre so erfolgreich verlaufen sind: „Ein dickes Dankeschön an Matthes, der damals ganz schnell seine Zusage gegeben hatte, als die Jungs vom KMTV gewechselt sind. Ich hoffe sehr, dass Matthes der Volleyballwelt als Trainer erhalten bleibt“, sagt Jörg Pelny. Das zumindest ist der Plan. „Back to the roots“ heißt es für Behlen, der im Sommer Beachvolleyball-Aktionen mit Kindern starten und dann ab Herbst beim SC Strande Jugendvolleyball etablieren will. „Aber ich werde auch andere Dinge machen. In zwei Jahren gehe ich in Pension, freue mich, am Wochenende mal mit meinem alten Bulli loszufahren oder auch nur mal die Zeit auf der Terrasse zu genießen“, so der zweifache Großvater.

Und dann ist da ja auch noch der eine oder andere Adler-Termin. Der Kern der Mannschaft wird in der kommenden Saison weitermachen, und so wird es Matthes Behlen genießen, ab dem Herbst als Zuschauer in die Halle zu kommen: „Wenn ich nicht mehr Trainer bin, werde ich schon etwas traurig sein, weil ich die Spieler nicht mehr formen kann. Denn viele kenne ich von klein auf. Aber ich glaube, ich kann gut loslassen und werde entspannt zugucken können.“