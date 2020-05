Die Saison ist für die Amateurfußballer in Schleswig-Holstein gelaufen. Wer aufsteigt, soll über eine sogenannte Quotientenregelung geklärt werden. Das hat das Präsidium des Verbandes am Sonnabend beschlossen. Absteiger gibt es nicht.

Amateurfußball in SH - Über Quotientenregelung werden die Aufsteiger gefunden

Von KN-online (Kieler Nachrichten)