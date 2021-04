Kiel

Dabei wagen die Kiel Baltic Hurricanes keine Experimente, auch wenn sich mit der neu gegründeten European League of Football (ELF) eine neue Liga mit großen Ambitionen anschickt, etwas NFL-Glanz nach Europa zu tragen.

Commissioner der Liga, die nach eigenen Angaben zum Ziel hat, Millionen Fans in ihren Bann zu ziehen und die besten Spieler Europas gegeneinander antreten zu lassen, ist der ehemalige Kieler Meister-Trainer und TV-Experte Patrick Esume.

Canes sehen European League of Football kritisch

Das Projekt, das am 20. Juni mit sechs deutschen Teams und den Mannschaften aus Barcelona und Breslau an den Start gehen soll, sorgte in Deutschland für das Revival ehemaliger Franchises wie der Hamburg Sea Devils. Sie waren 2007 mit der Einstellung des NFL-Ablegers „NFL Europe“ als deren amtierender Champion aufgelöst worden. Nun ging GFL-Aufsteiger Elmshorn im neuen Hamburger Projekt auf, das an alte Hochzeiten anknüpfen will.

In Kiel war die Teilnahme an der Liga, die sich zum Ziel gesetzt hat, den American Football in Europa zu professionalisieren, schnell vom Tisch. Zwar nahm der Vorstandsvorsitzende Gunnar Peter an den ersten Gesprächen teil, bewertete das Projekt aber als „wackeliges Konstrukt“. „Es gibt viele tolle Ansätze und Dinge, die auf den ersten Blick positiv erscheinen. Aber es gibt kein vernünftiges Konzept dahinter“, sagte er. „Mir hat sich damals nicht erschlossen, wie das finanziert werden soll. Es war mir zu undurchsichtig“, sagt Peter.

Deshalb habe man entschieden, zunächst nicht teilzunehmen. „Wir haben uns seit 30 Jahren eine Tradition in Kiel aufgebaut. Die wollen wir nicht für diese Liga riskieren.“

In der neuen Liga rumort es

Tatsächlich zogen die German Knights aus Hannover und die Ingolstadt Praetorians ihre Teilnahme bereits wieder zurück, dafür rückten die Köln Centurions und die Leipzig Kings nach. Zwar findet Peter es „schade, dass man die Kräfte nicht bündelt“. Dennoch machen sich die Canes keine großen Sorgen wegen der neuen Konkurrenz in Hamburg. Über den Umweg Elmshorn landeten bislang die ehemaligen Kieler Lukas Rehder und Kwame Ofori bei den Sea Devils.

In Sachen nicht-europäische Verstärkung setzen die Hurricanes 2021 auf dieselben Spieler, die sie ursprünglich für die ausgefallene Saison 2020 verpflichtet hatten. Linebacker und Leader Darin Hungerford sagte bereits zu. Bei anderen Herzstücken des Spiels wie US-Quarterback Joe Germinerio vermeldeten sie noch keinen Vollzug.

Coronahilfen sorgen für finanzielle Stabilität

Wann und unter welchen Bedingungen sie zum Team stoßen können, gehört ohnehin in die Kategorie der unter Corona-Bedingungen noch ungeklärten Fragen. So arbeitet der neu gegründete Beirat unter anderem an Hygienekonzepten für das Kilia-Stadion und Ideen, wie sich ein Test-Regime für über 40 Spieler umsetzen lassen könnte. „Sehr belastend ist nach wie vor die Tatsache, dass wir keine Aussage treffen können, ob wir Zuschauer im Stadion haben werden oder nicht“, sagt Peter.

Immerhin: Dank Coronahilfen steht der Klub Peter zufolge wirtschaftlich gut da. „Und zwar auf beiden Beinen. Die Lage hat sich ganz gut beruhigt“, sagt er. „Wir können davon ausgehen, dass wir die Saison auch ohne Zuschauer spielen könnten.“

Head Coach Zorn hat einige Spieler "noch nie live gesehen"

Lieber wäre es den Kielern natürlich, vor zumindest teilweise gefüllten Rängen aufzulaufen. Nach eineinhalb Jahren Durststrecke sind die Footballer aber schon mit deutlich weniger glücklich zu machen.

Zum Beispiel mit der langsamen Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs, der derzeit in Kleingruppen und ohne Körperkontakt läuft. „Als wir uns das erste Mal wieder live gesehen haben, war die Freude riesig“, sagt Zorn, dessen Trainerstab 25 Spieler aus der 2019er-Saison und rund 30 neue Akteure aus der Region und dem eigenen Nachwuchs begrüßen kann. „Einige hatte ich noch nie live gesehen“, sagt er. Gedanken an sportliche Ziele wie Playoffs, die die Kieler zuletzt zweimal in Folge verpassten, macht sich bei den Footballern noch niemand. „Das Saisonziel heißt spielen“, sagt Zorn.