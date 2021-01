Kiel

Die Saison 2020 in der höchsten deutschen American-Football-Liga war pandemiebedingt ausgefallen. Auch die Planungen für die Spielzeit 2021 waren laut GFL-Ligavorstand Jörg Dreßler "keine leichte Aufgabe".

Die Verantwortlichen gehen derzeit davon aus, dass ein Spielbetrieb ab Juni möglich sein wird. Gleichzeitig rechnen sie damit, dass die Pandemie eine größere Flexibilität als bisher von den Klubs fordern wird. "Wir sind gezwungen neue Wege zu gehen und können damit Erfahrungen sammeln, die hilfreich für die Zukunft nach der Pandemie sein können", so Dreßler.

Nord- und Süd-Staffel weiter unterteilt

So gibt es auch innerhalb der GFL Nord- und Süd-Staffel jeweils eine Unterteilung in zwei weitere Staffeln. Jedes Team Spielt in Hin- und Rückspiel gegen die anderen Teams der eigenen Staffel. Gegen die Teams aus der anderen Staffel treten die Teams nur jeweils einmal an. Nach der Hauptrunde werden Gesamttabellen für die Nord- und die Südstaffel errechnet und so die Playoff-Teilnehmer ermittelt.

In der Nord-Staffel, in der auch die Kiel Baltic Hurricanes starten, entfällt diese Sonderregelung, weil die internen Staffeln durch die Rückzüge der Hildesheim Invaders und Aufsteiger Elmshorn Fighting Pirates nur je aus sechs Teams bestehen. Hier sollen auch gegen die Mannschaften aus der anderen Staffel Hin- und Rückspiele ausgetragen werden. So kommt jede Mannschaft in der Hauptrunde auf zehn Spiele - vier weniger als in den vorhergegangenen Spielzeiten.

Der German Bowl um die deutsche Meisterschaft in Frankfurt ist für den 9. Oktober terminiert.

Der Spielplan der Kiel Baltic Hurricanes

Heimspiele gefettet

5. Juni, 16 Uhr, Potsdam Royals

12./13. Juni, n.n., New Yorker Lions

19./20. Juni, n.n., Cologne Crocodiles

26./27. Juni, n.n., Berlin Rebels

3. Juli, 16 Uhr, New Yorker Lions

10. Juli, 15 Uhr, Dresden Monarchs

31. Juli, 16 Uhr, Berlin Rebels

7. August, 16.30 Uhr, Potsdam Royals

14. August, 16 Uhr, Cologne Crocodiles

28. August, 16 Uhr, Dresden Monarchs