Wegen Corona: GFL-Start wohl frühestens Mitte Juli

Angesichts des Verbots von Großveranstaltungen bis mindestens 31. August durch die Bundesregierung ist es jedoch möglich, dass auch der Liga-Start Mitte Juli nicht zu halten sein wird. Der für den 10. Oktober in Frankfurt geplante German Bowl ist noch nicht verschoben.

"Wir wissen noch nicht, ob mit Großveranstaltungen Sport-Events mit 1000, 5000 oder 10.000 Besuchern gemeint ist, was für uns entscheidend ist", sagte GFL-Sprecher Carsten Dalkowski, der die Terminverschiebung in einem Gespräch mit dem Online-Portal americanfootballinternational.com am Freitagabend publik machte.

"Im Football sind wir pragmatische Optimisten. Wir hoffen noch, dass unsere Klubs ihren Fans und Partnern in diesem Jahr einen Spielbetrieb bieten können", sagte Dalkowski, der auch Präsident des GFL-Klubs Marburg Mercenaries ist.

Überraschung bei den Kiel Baltic Hurricanes

Ein Vorstoß, der für andere Vereine offenbar unerwartet kam. "Mir ist eine solche Entscheidung noch nicht mitgeteilt worden. Ich bin ein wenig überrascht", sagte Gunnar Peter, Vorsitzender des American Sports Clubs Kiel, im Gespräch mit KN-online.

Sein Optimismus bezüglich eines Spielbetriebs in diesem Jahr hält sich in Grenzen. "Für mich ist es sehr schwer vorstellbar, dass es in diesem Jahr überhaupt noch möglich ist, GFL-Football zu spielen - auch wenn wir natürlich gerne Football-Spiele in Kiel präsentieren würden", sagte er. Er habe Zweifel daran, dass die Corona-Auflagen für die Vollkontaktsportart Football in absehbarer Zeit einen Trainingsbetrieb zulassen. "Und ich sehe auch noch nicht, dass wir im September wie gewohnt vor Zuschauern spielen können."

Die schleswig-holsteinische Landesregierung kündigte unlängst an, ab Mai wieder kleinere Veranstaltungen zuzulassen und die zulässige Größe gegebenenfalls stufenweise hochzuschrauben, sollte die Ansteckungsrate mit dem Virus niedrig bleiben. Veranstaltungen der Größenordnung "knapp 1000" sollen - wenn überhaupt - allerdings erst Ende August möglich werden.

Geisterspiele in der GFL keine Option

Der Zuschauer-Schnitt in der GFL variierte in der vergangenen Saison zwischen 701 ( Kirchdorf Wildcats) und 3308 ( New Yorker Lions Braunschweig). Mit im Schnitt 1864 Fans bei ihren Heimspielen gehörten die Kiel Baltic Hurricanes zu den Top Fünf der zuschauerstärksten Vereine.

Sogenannte Geisterspiele, also Partien ohne Zuschauer im Stadion, sind im Amateursport Football schon unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten keine Option. Den meisten Klubs bescheren die Ticketverkäufe die einzigen nennenswerten Einnahmen.

Gunnar Peter sieht aber noch ein weiteres Problem: "Normalerweise bereiten wir uns ab November auf den Saisonbeginn im April vor. Wenn für die Vorbereitung jetzt nur noch ein Zeitraum von etwa vier Wochen bleibt, wäre das auch ein Verletzungsrisiko für die Spieler."

Solange es keine Saison-Absage gibt, halten die Spieler der Kiel Baltic Hurricanes sich mit Trainingseinheiten zu Hause fit.

