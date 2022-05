Kiel

Zum ersten Mal seit 2017 wollen die Kieler Footballer in der Spielzeit 2022 den Spring in die Play-off-Phase der German Football League schaffen. Große Hoffnungen liegen dabei auf den beiden Neuzugängen Andrew Dion und Quinlen Dean. Einen großen Schub soll aber auch der eigene Nachwuchs geben.

Nur knapp einen Monat hat es gedauert, da kann Andrew Dion schon einen Satz sagen, der vielversprechend klingt: „Ich habe einen guten Draht zu den Receivern – und er wird jeden Tag besser.“ Und nicht nur auf dem Feld fühlt sich der neue Quarterback der Hurricanes schon zu Hause. „Es herrscht eine besondere Atmosphäre im Team. Wir haben uns schon angefreundet – das merkt man auch auf dem Feld.“

Neuzugänge schwärmen von Atmosphäre bei den Canes

Auch der neue Kieler Abwehrchef Quinlen Dean, der aus der Canadian Football League in die GFL kam, sieht sein Team auf einem guten Weg in der Vorbereitung auf die Saison, die für die Kieler am 22. Mai auswärts bei den New Yorker Lions in Braunschweig startet. „Wir wissen inzwischen, wie wir uns abstimmen müssen, können deshalb schneller spielen – und die Leute in Kiel sind wirklich nett“, sagt er und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Das einzige, was wir noch zu verstehen lernen müssen, ist euer Mülltrennungs-System.“

In diesem Punkt können die Teamkollegen helfen, die ansonsten vor allem von der großen Football-Erfahrung der Amerikaner profitieren sollen. Zum Beispiel Tristan Thormählen. Als Zehnjähriger begann er bei den Canes mit dem Football, und steht nun, zehn Jahre Später, im GFL-Team. „Es ist eine geile Atmosphäre hier“, schwärmt der Linebacker, der mit seinem Trainingseifer auch schon Dean beeindruckt hat. „Manche Calls macht er jetzt schon schneller als ich“, sagt der Amerikaner.

Englmann könnte bald für Nationalmannschaft wirbeln

Wie schon seit der Neustrukturierung des Vereins setzen die Hurricanes weiterhin auf einen Stamm aus jungen Spielern aus der Region, die inzwischen zu einem erheblichen Teil aus dem eigenen Nachwuchs in die Erstliga-Mannschaft kommen. 20 neue Gesichter begrüßt Head Coach Timo Zorn dieses Jahr und erwartet, dass die Debütanten aus dem Vorjahr sich zu Leistungsträgern weiterentwickeln.

Zu denen gehört schon seit Jahren Benedikt Englmann. Der Wide Receiver geht mit den Kielern in seine achte Saison, schlug Angebote aus der 2021 gegründeten European League of Football aus, um am Kieler Neuaufbau weiterhin mitzuwirken. „Wir sind hier in einem super Prozess, die Chemie stimmte vom ersten Tag an“, sagt der 28-Jährige, der am Sonntag eine Sondergenehmigung hatte, dem Training fernzubleiben: Gemeinsam mit 100 anderen deutschen Footballern war er zum Try Out für die Nationalmannschaft in Köln eingeladen.

Zur Galerie Die Kiel Baltic Hurricanes setzen in der Saison 2022 weiterhin auf ihren Nachwuchs – und auf neue Unterstützung aus den USA.

Gut die Hälfte der Spieler schaffen den Sprung in den Länderspiel-Kader, der im kommenden Jahr die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft starten soll. Ob Englmann dabei ist, erfährt er in den kommenden Wochen. „Das wäre schon cool“, sagt er, der zum ersten Mal unter den besten 100 landete. Der Fokus des Wahl-Kielers liegt aber weiterhin auf dem Verein. „Am liebsten würde ich mit den Canes den German Bowl gewinnen“, sagt er. „Wenn es dadurch mit der Nationalmannschaft klappt, ist das ein schöner Obolus on top.“

Head Coach Zorn sucht weiter nach US-Verstärkung

Auch für die Kieler gilt aber sein Motto „Schritt für Schritt“. Nach dem fünften Platz in der Vorsaison peilen die Canes in der kommenden Spielzeit die Qualifikation für die Play-offs, also einen Platz in der Top-Vier der Nord-Staffel an. Dabei bekommen sie es mit den New Yorker Lions Braunschweig, den Dresden Monarchs, den Potsdam Royals, den Cologne Crocodiles, den Berlin Rebels, den Düsseldorf Panther und den Berlin Adlern zu tun. Konkurrenz, die sich vor Saison-Beginn nach Corona-Pause und -Umbrüchen nur schwer einschätzen lässt. „Das sehen wir dann in Woche eins“, sagt Coach Zorn. „Ich bin jedenfalls sehr zufrieden, wie wir aufgestellt sind.“ Allerdings: Aus den Vereinigten Staaten wollen sich die Kieler bis zum Saisonstart noch mit einem weiteren Receiver und einem Defensive Back verstärken. „Da müssen nur noch Details geklärt werden“, so Zorn.