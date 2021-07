Kiel

Mit ihrem Überraschungssieg über Meister Braunschweig haben die Kieler Footballer die Schmach abgewendet, nach der Hälfte der GFL-Saison 2021 noch immer ohne Punkte dazustehen. Der 34:31-Sieg im zweiten Heimspiel könnte bis in die Rückrunde hinein strahlen, hoffen die Kieler.

„Dieser Start in die Pause ist perfekt“, jubelte Weston Carr, mit drei Touchdowns am Hurricanes-Sieg über die Lions beteiligt. „Das hätte man sich nicht besser ausdenken können. Wir haben jetzt das Momentum, wissen, was wir können und werden zum Trainingsstart topmotiviert sein.“

Zwei Wochen gab Headcoach Timo Zorn seiner Mannschaft nach dem Erfolg am vergangenen Sonnabend trainingsfrei. Zwei Wochen, in denen die vielen angeschlagenen Spieler Zeit zum Genesen haben. „Wir brauchen diese Pause, das zehrt einfach“, sagt Benedikt Englmann, einer der Team-Captains. Auch bei ihm platzte gegen Braunschweig der Knoten, zweimal war er in der Endzone erfolgreich, sieht die Mannschaft jetzt „auf einem guten Weg“.

Trotz Überraschungs-Sieg: Baustellen bleiben

Erstmals überhaupt gingen die Kieler nach vier Niederlagen zum Saison-Auftakt in dieser Spielzeit in Führung. Erstmals gelangen ihnen mehr als zwei Touchdowns. „Es war moralisch schwierig, jedes Mal wieder an einen Sieg zu glauben“, sagt Englmann. „Aber jetzt haben auch die jungen Spieler, die noch nicht wussten, wie sich so etwas anfühlt, gespürt wie es ist, wenn wir unser Potenzial ausschöpfen.“

Zwar gibt es in der GFL in der ersten Saison seit der Corona-Unterbrechung keine Absteiger. Auch als Tabellenletzter müssen die Kieler also nicht zittern. Zu denken geben müssen ihn allerdings nach wie vor die Special-Teams-Auftritte. Auch gegen Braunschweig waren die Extrapunkte keine Selbstverständlichkeiten – wie sie es eigentlich sein sollten.

Ihre Defense steht mit 264 zugelassenen Yards Raumgewinn ligaweit fast am schlechtesten da. Nur Frankfurt Universe, das in der Süd-Staffel bisher kein Spiel gewinnen konnte, ließ noch mehr zu. Der beste Abwehrspieler der Liga kommt zur Halbzeit allerdings aus Kiel: Darin Hungerford verzeichnete bereits 61 Tackles und ist damit einsame Spitze.

Germinerio: „Nehme mich nicht aus“

Quarterback Joe Germinerio mahnt trotz aller Euphorie nach dem Sieg über Braunschweig: „Wir können nicht erwarten, dass es jetzt immer so läuft. Wir müssen uns weiter gut vorbereiten, immer unser Bestes geben. Nicht wie in den ersten vier Spielen. Da nehme ich mich auch nicht aus“, sagte der US-Amerikaner, der die Sommerpause nutzen möchte, mit seiner Freundin nach Italien zu reisen. „Meine familiären Wurzeln entdecken – ich war noch nie dort“, sagt er.

Carr will mit einem Kumpel Kroatien entdecken, freut sich aber auch schon wieder auf den Trainingsbeginn. „Wir werden topmotiviert sein und genau so weitermachen. Das wird großartig“, sagt er.

Am 31. Juli sind die Berlin Rebels zu Gast in Kiel

Starten werden die Kieler in die zweite Saisonhälfte mit dem Rückspiel gegen die Berlin Rebels am 31. Juli auf der heimischen Moorteichwiese. Außerdem stehen noch beide Duelle mit den Dresden Monarchs sowie das Heimspiel gegen die Cologne Crocodiles und die Fahrt nach Braunschweig aus. „Die Spiele werden nicht einfacher“, mahnt auch Timo Zorn. „Aber das war ein guter Schritt für die Entwicklung der ganzen Mannschaft.“