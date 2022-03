Kiel

Dämpfer für die Kiel Baltic Hurricanes in der German Football League (GFL). Eigentlich war seit Januar bereits alles in trockenen Tüchern – doch nun verliert das Team um Headcoach doch eine ihrer Schlüsselfiguren. Wide Receiver Weston Carr zieht überraschend einen Tapetenwechsel vor und schließt sich dem österreichischen Ensemble der Vienna Vikings an.

Es waren gute Nachrichten, die die Canes im Januar zu verkünden hatten. Der 24-jährige Kieler Star-Receiver aus Kalifornien würde auch 2022 für die Hurricanes auflaufen, hieß es damals. Kein Wunder, hatte Passempfänger Carr doch in der Vorsaison nicht nur 15 Touchdowns für Kiel erzielt, sondern mit imposanten 355 Receiving Yards und sechs Receiving Touchdowns gegen Dresden gleich zwei Klub-Rekorde für die Ewigkeit aufgestellt.

„Weston ist ein absoluter Teamplayer, der sich von Anfang an gut in unsere Offense integrieren konnte und auch abseits des Feldes ein offener, positiver Mensch ist, der ein wichtiger Teil unserer Mannschaft geworden ist“, sagte Offensive Coordinator Timothy Speckman im Januar über den Amerikaner. Und auch Carr selbst hatte sich voller Vorfreude geäußert: „Dieses Jahr werden wir noch stärker als Team auftreten, ich freue mich auf eine weitere Saison in Kiel.“

Carr fängt die Bälle künftig in der ELF

Nun hat sich der GFL-All-Star, der mit 1318 Receiving Yards den zweitbesten Liga-Wert der vergangenen Spielzeit verbuchte, doch umentschieden und fängt künftig für die Vienna Vikings in Österreich Bälle. Der fünfmalige Eurobowl-Sieger spielt dann erstmals in der neu gegründeten European League of Football (ELF).