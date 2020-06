Hurricanes wollen Saison 2020 aussetzen

Kiel

Um die so genannte Exit-Option für die Football-Erstligisten dreht sich derzeit die Debatte zwischen Klubs und Verband. Letzterer strebt einen Saisonstart am 5. September an, viele Vereine sind aber skeptisch, dass ein Spielbetrieb sinnvoll und umsetzbar ist. Deshalb formulierten sie einstimmig einen Antrag an das Präsidium des American Football Verbandes Deutschland (AFVD), in dem sie sich eine Änderung des Lizenzstatuts wünschen. Diese soll die Möglichkeit vorsehen, auf die Teilnahme der Saison 2020 zu verzichten, ohne die GFL-Lizenz zu verlieren und anschließend zwei Spielklassen tiefer starten zu müssen.

Doch aufgrund von Formalitäten zieht sich die Entscheidung des Präsidiums über diesen Antrag hin. Für die Kiel Baltic Hurricanes steht inzwischen fest: "Wir würden die Option ziehen und mit Sicherheit nicht starten, sofern das Verbandspräsidium den beantragten Änderungen zustimmt", sagt Gunnar Peter, Vorsitzender des American Sports Clubs Kiel. "Wir sehen für einen Spielbetrieb organisatorische Probleme, es sind zu viele Fragen noch nicht beantwortet."

Anzeige

Corona-Auflagen wären nicht zu stemmen

Darunter die, welche Corona-Auflagen die Vereine bei Heimspielen berücksichtigen müssten. Geisterspiele, wie sie durch das nun wohl bis Ende Oktober verlängerte Großveranstaltungsverbot in Deutschland drohen, sind aus wirtschaftlicher Sicht für die Kieler ohnehin keine Option. Aber selbst wenn eine gewisse Anzahl an Zuschauern zugelassen würde, sehen sie Probleme. "Fiebermessen am Eingang, darauf achten, dass alle den Sicherheitsabstand einhalten oder alle Kontaktdaten zur Nachverfolgung aufnehmen - das alles können wir nicht umsetzen", sagt Peter.

Weitere KN+ Artikel

Hinzu komme, dass von den vielen Ehrenamtlern, die den Klub rund um jedes Heimspiel unterstützen, bereits mehrere signalisiert hätten, aufgrund des Ansteckungsrisikos in dieser Saison nicht zur Verfügung zu stehen. Auch wirtschaftlich sei es für den Verein einfacher, eine Saison zu pausieren als für eine Corona-Saison in der aktuellen Lage Sponsoren suchen und mit dem Risiko verminderter Zuschauereinnahmen kalkulieren zu müssen.

Einreise der Schlüsselspieler nicht gesichert

Aber auch sportlich ist eine geordnete Vorbereitung auf einen Start im September aus Sicht der Canes kaum noch zu stemmen. Derzeit trainieren sie einmal wöchentlich, aufgeteilt in Kleingruppen. Reines Athletiktraining, ohne Football, ohne Körperkontakt, ohne jegliches Equipment, das mit mehr als einem Menschen in Kontakt kommen könnte. Und ohne die außereuropäischen Spieler wie Abwehrchef Darin Hungerford, Receiver Markell Castle oder den als Quarterback eingeplanten Joe Germinerio, die alle in den USA leben und bis mindestens 30. Juni gar nicht nach Deutschland einreisen könnten.

Sogar dass die Mannschaften, sollten sie 2020 doch noch an den Ligastart gehen, ohne außereuropäische Schlüsselspieler auskommen müssten, ist derzeit nicht ausgeschlossen. "Sicherlich wäre es auch schön, wenn deutsche Talente sich beweisen können. Aber für mich stellt sich die Frage, wie sinnvoll es ist, in der ersten Bundesliga eine niedrigere sportliche Qualität zu präsentieren", sagt Peter.

Liga droht drastische Verkleinerung

Mit ihrer Haltung stehen die Kieler in der GFL nicht alleine da. Dem Vernehmen nach will derzeit nur etwa die Hälfte der 16 Klubs aus Nord- und Südstaffel an einem Ligaspielbetrieb teilnehmen. Die Entscheidung, ob der stattfinden kann, soll spätestens am 26. Juli fallen. Das wäre noch mehr als ein Monat Warteschleife mit Ungewissheit.

Mit der internen Entscheidung zum Saisonverzicht - unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Präsidiums - haben die Canes nun vorzeitig Klarheit geschaffen. "Endlich können wir auf etwas hinplanen", sagt Headcoach Timo Zorn. "Natürlich würden wir alle gerne spielen. Aber wir bräuchten wirklich bald die Möglichkeit, wieder voll trainieren zu können, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Unter diesen Umständen konzentrieren wir uns lieber aufs nächste Jahr."

Mannschaft begrüßt Klarheit

So sieht es auch Benedikt Englmann, einer der Team-Kapitäne. "Das ist eine klare Ansage, damit können wir besser umgehen als mit dieser Ungewissheit. Das war schon eine ungewohnte Situation und nicht schön", sagt er. Zur Stimmungssteigerung in der Mannschaft habe bereits der gemeinsame Trainingsstart Anfang Juni beigetragen. "Dadurch, dass wir inzwischen einen festen Kern aus Spielern aus Kiel haben, mache ich mir auch keine Sorgen, dass wir als Mannschaft durch die Pause auseinanderdriften."

Grundlagen legen, an der Physis arbeiten, auf einen erfolgreichen Neustart im Jahr 2021 hoffen - das sind für die kommenden Monate also die Punkte, auf die sich die Kiel Baltic Hurricanes konzentrieren wollen - sofern das AFVD-Präsidium der Exit-Option zustimmt. Eine Entscheidung darüber wird am Wochenende erwartet.

Mehr Nachrichten über die Kiel Baltic Hurricanes lesen Sie hier.