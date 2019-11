Sportliche Doppelspitze für die Canes

Der Grand Slam in Abu Dhabi ist eines der Top-Events im Wettkampf-Kalender der International Judo Federation (IJF), also traf sich am Wochenende die Judo-Weltelite am Golf. Am Freitag erkämpfte sich Dominic Ressel vom TSV Kronshagen in der Gewichtsklasse bis 81 kg die Bronzemedaille.