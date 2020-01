Annika Richter feiert Premiere beim Jump&Race Masters

Kiel/Leck

Eine „Königin von Kiel“? Das gab es beim ADAC Jump & Race Masters noch nie. Doch am kommenden Sonnabend und Sonntag wird es in der Kieler Sparkassen-Arena soweit sein.

„Zurzeit erleben wir einen richtigen Boom. Immer mehr Mädels fahren Motocross“, sprudelt es wie Benzin aus der Abiturientin Annika Richter, die jüngst eine Ausbildung zur Industriekauffrau begann. Ein Boom mit Folgen, der die Motocrosserinnen geradewegs unters Hallendach zum Jump & Race Masters führte. „Wir müssen den Zuschauern immer mal etwas Neues anbieten. Und jetzt suchen wir 2020 die Königin von Kiel“, verrät Masters-Projektleiter Sven Nissen.

Richter ist Feuer und Flamme für die Indoor-Premiere: „Das ist eine perfekte Bühne, um zu zeigen, was wir drauf haben. Es dürfte deutlich gefährlicher werden als draußen. Ich gehe mit sehr viel Respekt an die Nummer. Aber wenn das Gatter aufgeht, ist das Lampenfieber wie weggeblasen“, weiß die KTM-Pilotin aus ihrer Racing-Erfahrung und kündigt „spannende Rennen, die eine echte Herausforderung sind und höchste Konzentration erfordern“ an.

Annika Richter drehte ihre ersten Runden auf dem Motorrad mit Papa im Garten

Die Faszination des Motorsports packte Annika Richter bereits in jungen Jahren, als ihre Altersgenossen gerade vom Laufrad auf das erste Fahrrad umsattelten. „Mein Vater war passionierter Motorradfahrer. Allerdings auf der Straße, nicht als Motorsportler. Doch als in der Nachbarschaft eine Yamaha PW 50 zum Verkauf stand, griff er zu und setzte mich im Alter von vier Jahren auf mein erstes Motorrad“, berichtet die Motocrosserin über ihre ersten Fahrstunden, die sie mit Papa Stephan im eigenen Garten drehte.

Früh übt sich also – und die Leidenschaft wuchs. Mit 14 Jahren stieg die Teenagerin in den Nord-Cup ein. Stets an ihrer Seite: Mutter Karen, die sich um Verpflegung und Wäsche kümmert, während ihr Vater am Motorrad schraubt. „Wir sind immer gemeinsam auf Achse“, sagt die Cross-Queen, die 2016 Landesmeisterin in Schleswig-Holstein wurde. Mittlerweile dreht sich bei der 20-Jährigen abseits der Berufsausbildung alles ums Zweirad. Urlaubsziele werden nach Motocross-Stecken ausgewählt. Den Jahreswechsel verbrachte sie mit einer Trainingsgruppe in Italien.

Und wenn Annika Richter nicht gerade auf dem Bike sitzt, dann wird Sport getrieben, um den körperlichen Anforderungen im Motocross gerecht zu werden. „Fitness mache ich mehrfach in der Woche. Zudem spiele ich Handball beim Bredstedter TSV, um auch mal das Teamgefühl zu haben“, sagt sie, räumt aber ein, dass der Ballsport nur dem seelischen Ausgleich dient.

EM scheiterte wegen einer Schulterverletzung

Verletzungen? „Bisher bin ich bis auf einen Schlüsselbeinbruch von größeren Blessuren verschont geblieben. Das darf gerne so bleiben“, klopft Richter verbal auf Holz. Doch die Schulterverletzung beendete ihr Intermezzo in der Europameisterschaft. „Die Schule ging vor. Schule ging eh immer vor. Es war anstrengend durch halb Europa zu reisen, wenn man am Montagmorgen wieder in der Schule sitzen musste. Der Schlüsselbeinbruch hat es dann beendet“, sagt sie, die immer mit der Nummer 921 startet – die steht für den 21. September, ihren Geburtstag.

Ob es beim Jump & Race Masters zur „Königin von Kiel“ reicht? „Die Konkurrenz ist stark“, verweist Richter auf ihre Dauerrivalin im Nord-Cup, Giana Markowsk, sowie auf Linda Kramell. „Der Adrenalinschub in dieser Halle wird Runde für Runde gewaltig sein. Wir geben Gas“, verspricht sie Racing pur beim ersten Ladies Race mit zehn Teilnehmerinnen.

Von Jan Phillip Wottge