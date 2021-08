Henstedt-Ulzburg

 Die Drittliga-Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg fuhren als Titelverteidigerinnen zum Vorbereitungsturnier nach Schwerin. Zurück kam das Team als Vierter im Feld der fünf Mannschaften. Für Trainer Christian Gosch kein Problem: „Es war ein enges und stark besetztes Turnier, in dem jeder jeden schlagen konnte. Uns fehlten einige Spielerinnen, in der letzten Partie gegen VfL Oldenburg II waren wir nur noch zu acht.“

Carina Wulff, Tara Schumacher, Tarja Pauschert und Merline Wünsche waren gar nicht erst mit in Schwerin. Nach fünf Minuten verdrehte sich Nele Mönnich im Auftaktspiel gegen das zweite Team der Handballluchse Buchholz 08-Rosengarten das Knie. Wie schwer die Verletzung ist, steht noch nicht fest. Ohne Pauschert und Mönnich musste Gosch auf der Spielmacherposition im zentralen Rückraum improvisieren.

Nowatzki spielt jetzt für Rosengarten II

Mit 10:15 ging die Partie gegen die Luchse verloren, die nur auf dem Papier eine Oberliga-Mannschaft stellten. Vier Bundesligaspielerinnen des Vereins waren an Bord, um Spielpraxis zu sammeln. Neu im Kader von Rosengarten II ist Anna Nowatzki, die die SVHU-Frogs verlassen hat. „Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, haben wir ein paar Fehler zu viel gemacht“, bemängelte Gosch. „Nach Ballgewinn ist Rosengarten Tempogegenstöße gelaufen und zu ganz einfachen Toren gekommen.“

Die anderen Gegner des Gosch-Teams waren wie der SVHU Drittligisten. Die Partie gegen den Rostocker HC wurde mit 13:10 gewonnen. Gegen die Schwerinerinnen verpasste es der SVHU, mehr als ein 7:5 vorzulegen. Als Emilie Wolf eine Zeitstrafe absaß, begann das Spiel zu kippen. Schwerin zog davon und siegte mit 16:11. „Die Niederlage ist für meinen Geschmack zu hoch ausgefallen“, meinte Gosch. „Unser Auftritt war nicht schlecht, leider fehlten uns schon hier die Wechselmöglichkeiten.“

In der abschließenden Partie gegen den Ligagefährten VfL Oldenburg II, die mit 14:16 verloren ging, musste auch Lina Röttger passen, die gegen Schwerin einen Schlag auf die Nase bekommen hatte. Lara Haarbrücker wechselte die Seite und wurde als Linksaußen eingesetzt – für eine Linkshänderin eine komplizierte Aufgabe.

Lob für Rodewald und Meisner

Der Turniersieg ging an die Oldenburgerinnen. Dahinter reihten sich Schwerin, Buchholz-Rosengarten II, Henstedt-Ulzburg und Rostock in die Tabelle ein. „Wir haben alle gebissen und mussten es auch“, resümierte Gosch. „Teilweise haben wir guten Handball geboten. Wir wissen aber auch, wo wir uns noch steigern müssen bis zum Punktspieltauftakt in zwei Wochen gegen die HSG Mönkeberg / Schönkirchen.“ Zwei Spielerinnen verdienten sich ein Sonderlob: „Caroline Rodewald und Jule Meisner haben ein starkes Turnier gespielt. Caro hat in jedem Spiel mindestens drei Tore geworfen.“

