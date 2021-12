Kiel

Bis zu diesem Abend war mein Leben frei von Rangeln und Raufen. Ich habe nur eine Erinnerung an eine Schubserei auf dem Bolzplatz, bei der ich nicht mal genau weiß, ob ich wirklich mitgemischt habe. Mich mit anderen körperlich zu messen, lag mir immer fern. Auch während meiner langen, kaum erfolgreichen Fußballer-Karriere war ich nicht als Zweikampfmonster bekannt. Doch ums Duell Mann gegen Mann würde ich an diesem Abend nicht herumkommen – bei meinem Besuch bei den Ringern der Turn- und Sportvereinigung Gaarden.

„Wenn dir jemand sagt, er kennt keine Grenzen, dann bring ihn her. Wir zeigen sie ihm“, sagt mir Trainer Fatih-Dudayev Geyik, als wir uns im letzten Trainingskampf gegenüber stehen. Ich habe meine zu diesem Zeitpunkt längst überschritten und bin dankbar, als er das finale Kommando zum Einsammeln der gelben Matten gibt.

Training der Ringer startet mit „Kannibalen-Basketball“

Gut eine Stunde zuvor: Ich rechne mit vielem, als ich die Kaiserhalle, die Heimat der Gaardener Ringer, betrete. Ein Basketball-Match erwarte ich nicht. „Kannibalen-Basketball“ nennen sie das hier. Schrittfehler gibt es nicht. Alleingänge und Körperkontakt? Ausdrücklich erlaubt! „Um das Gefühl für den Gegner zu bekommen“, erklärt Georges Papaspyratos, der von allen „Papa“ gerufen wird.

Mitte der 1980er-Jahre hat der 78 Jahre alte Deutsch-Grieche die Gaardener Ringersparte ins Leben gerufen. Für seine jahrzehntelange Integrationsarbeit – vor allem in der TuS Gaarden – wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. „Heute trainieren hier Iraner, Kurden, Türken, Syrer, Tschetschenen, Rumänen. Aber hier in der Halle zählen die kulturellen Unterschiede nicht mehr“, sagt Papaspyratos.

Es geht hin und her. Ich brauche ein paar Minuten, um mich an die Gangart zu gewöhnen – und bin schon vor dem folgenden eigentlichen Aufwärmprogramm platt ...

Ringen: Ein Allround-Sport Ringen ist ein Kampf- und Kraftsport mit Ganzkörpereinsatz. Gefordert wird von den Athletinnen und Athleten eine gute Technik und Kondition, taktisches Geschick und Kraft. Seit Beginn der Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 gehört das Ringen zum olympischen Programm. Ziel eines Kampfes ist es, den Gegner auf beide Schultern zu zwingen oder nach Punkten zu besiegen. Dazu sind Würfe, Schleuder- und Hebelgriffe erlaubt, Schläge, Tritte, Stöße und Würgeansätze hingegen verboten. Die Ringersparte der TuS Gaarden wurde 1983 von Georges Papaspyratos gegründet, langjähriger Präsident des Landes-Ringerverbandes. Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend trainieren die Ringer ab 18 Uhr in der Kaiserhalle in Kiel-Gaarden. Das Kindertraining beginnt um 16 Uhr. Mit dem Kieler MTV und Makkabi Kiel gibt es zwei weitere Vereine in der Landeshauptstadt mit einer Ringersparte.

„Wir hatten hier schon manche, die mussten sich nach dem Aufwärmen in der Kabine übergeben“, sagt der Trainer. Auch mein Magen fühlt sich flau an nach den Läufen über die Matten mit Vorwärts- und Rückwärtsrollen. Als wir uns nach der Rückwärtsrolle in den Handstand hochdrücken sollen, setze ich eine Runde aus. Das Training dauert eine Viertelstunde. Ich muss an meiner Kondition arbeiten...

Fatih-Dudayev Geyik bringt uns heute zwei Stand- und eine Bodentechnik bei. Der 25-Jährige, Laborant am Kieler Max Rubner-Institut, hat zwischen 2013 und 2015 das Sportinternat in Luckenwalde besucht, trainierte dort zweimal täglich. Vor einigen Jahren übernahm er das Training bei der TuS Gaarden. Er ist einer, zu dem die Jugendlichen verschiedenster Nationalitäten aufschauen. Genau wie zu meinem ersten Sparringspartner, Amir Varmagani.

Ein Trainingskampf gegen den dänischen Meister

„Amir will mit dir kämpfen“, sagt Geyik. „In seiner Kultur gäbe es nichts Unhöflicheres als das abzulehnen“, fügt er lachend hinzu. Ich lache mit, schlage ein, und bin nicht sicher, ob es doch ernst gemeint war. Varmagani – einer von zwei Ringern, die beim Training den einteiligen, eng anliegenden Ringeranzug tragen – hat im November bei den dänischen Meisterschaften im Freistil in Aarhus in seiner Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm Gold geholt.

Meine Hände rutschen an den schwitzigen Schultern des dänischen Meisters ab. Ich versuche, die zuvor erlernte Technik auszuüben, gehe mit einem Knie auf den Boden, ziehe das zweite nach und umklammere seine Kniekehlen, doch der 30-Jährige gerät nicht ins wanken. „Du musst den Griff höher ansetzen“, erklärt er. Neuer Versuch: Wieder schmeiße ich mich auf den Boden, packe seine Beine – und mit ein bisschen Wohlwollen bekomme ich meinen Gegner zu Fall. „Besser.“ Ich rappel mich auf und pruste.

Ringen braucht Kondition: „Drei Minuten voll durchziehen“

„Du musst drei Minuten voll durchziehen. Hier gibt es keine Pause wie beim Boxen“, erwidert er brüderlich. Er geht einen Schritt zurück und deutet Hüpfbewegungen eines Boxers an. Dann nehmen wir wieder die gebeugte Kampfhaltung an. Wenige Sekunden später lande ich nach einem simplen Griff auf dem Boden – sachte. Ich nicke ihm dankbar zu, ob der weichen Landung, von der ich einige an diesem Abend erlebe.

Die Zeit vergeht rasend schnell, ebenso meine Luft. Und ich habe einige mehr oder weniger sanfte Begegnungen mit dem Boden hinter mir, als wir am Ende der Trainingsstunde gemeinsam die Matten an der Hallenwand aufstapeln.

„Es gibt nichts Mutigeres als auf die Matte zu gehen“, hatte mir Geyik während des Trainings gesagt. Vielleicht wollte er mich nur bei Laune halten. Doch der Satz schwirrt noch in meinem Kopf, als ich mit breiter Brust aus der Kaiserhalle in die kalt-klare Gaardener Winterluft trete.