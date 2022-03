Kiel

Der schwarze Punkt in der Mitte der Scheibe schwirrt vor meinem Auge wie eine Fliege. Mein Arm hört nicht auf zu wackeln. Ich visiere mein Ziel an, dann überwältigt die Ungeduld meinen Finger am Abzug. Nichts geschieht. Das Luftgewehr war nicht geladen. Szenen eines Anfängers am Schießstand des Schützenvereins Kiel ...

Knapp eine Stunde zuvor: Als ich den Bungalow mit dem Druckluft-Schießstand am Tannenberg betrete, stolpere ich auf einen langen Tisch mit Wachsdecke zu, wie ich sie aus Omas Gartenhaus kenne. Kaffeegeruch steigt in die Nase und so freundlich wie ich begrüßt werde, bekomme ich Lust, mich zu den Schützinnen und Schützen zu setzen, die auf einen Platz am Schießstand warten. Doch ich möchte heute das Luftgewehrschießen lernen und habe keine Zeit zu verlieren. Trainer Jürgen Meier bremst jedoch meinen Tatendrang, sagt: „Wir fangen ganz langsam an.“

Schützenverein Kiel: Sicherheit steht am Schießstand an erster Stelle

denn klar ist: Sicherheit steht am Schießstand an erster Stelle. Einfach anlegen und auf die Scheibe zielen, das ist auch für den Reporter nicht drin.

Zum ersten Mal halte ich an diesem Abend eine Druckluftwaffe in der Hand. Mit dem Sicherheitsfaden im Lauf hebe ich das Gewehr an und staune über das recht hohe Gewicht. Rund fünf Kilogramm bringt es auf die Waage. Das geht ganz schön auf den Arm – vor allem, wenn man es falsch hält. „Breiter stehen, den rechten Arm höher, den Schaft mehr in die Schulter drücken“, korrigiert Meier meine Haltung. Schon besser.

Vergangenes Jahr wechselte der 59-Jährige gemeinsam mit der Schützensparte des TSV Flintbek nach Kiel. Die Flintbeker waren zuvor vier Jahre ohne Heimat, nachdem dort 2017 das Bürger- und Sportzentrum abgebrannt war. Im Neubau wurde kein Schießstand mehr eingeplant.

Hier geht’s in Kiel auf den Schießstand Das Luftgewehrschießen ist eine Schießsportart, bei der auf eine zehn Meter entfernte Scheibe geschossen wird. Die Mitte, die Zehn, ist nur 0,5 Millimeter im Durchmesser groß. Die niedrigeren Ringe folgen im Abstand von jeweils 2,5 Millimeter. Die Kosten für das Luftgewehr und entsprechende Schießkleidung betragen rund 4000 Euro aufwärts. Sportgerät und Equipment werden den Mitgliedern im Schützenverein Kiel gestellt. Trainiert wird am Tannenberg mittwochs und freitags von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Das Schießen mit Luftgewehren und Luftpistolen ist mit elterlichem Einverständnis ab zwölf Jahren erlaubt. Ab Sommer gibt es im Schützenverein Kiel zudem eine Lichtpunktanlage, wo Nachwuchs-Schützinnen und -Schützen ab acht Jahren schießen können. Eine Übersicht mit weiteren Schützenvereinen und -Gilden in Kiel gibt es auf kiel-schuetzen.de

Für den Schützenverein Kiel mit seinen nun 155 Mitgliedern geriet das Ärgernis der Flintbeker zum Glücksfall. Meier, auch Jugendleiter im Verein, gibt seine Erfahrungen nun hier weiter. Die jüngste Schützin ist zwölf Jahre alt, der älteste Schütze 85. „Ein, zwei Jüngere mehr könnten wir noch gebrauchen“, sagt Meier. Doch das mit dem Nachwuchs im Schießsport ist so eine Sache. „Leider ist das Sportschießen bei vielen negativ behaftet“, sagt Klub-Vorsitzende Karen Broßat. „Dabei ist es nichts anderes als ein Sport. Die Gewehre heißen bei uns Sportgeräte.“

Sportschießen: Bei jedem Schuss zucken die Augenlider

Nach ein paar Trockenübungen fühle ich mich mit dem Sportgerät einigermaßen wohl. Wir beginnen mit der ersten Trainingsrunde, zehn Schuss. Ich atme tief ein, hebe langsam den rechten Arm. Die zehn Meter bis zur Scheibe kommen mir im Neonlicht und bei der niedrigen Reetdecke weiter entfernt vor. Ich drücke ab – Zzzzip. Meine Augenlider zucken unwillkürlich. Der erste Schuss landet in der Eins, dem äußersten Ring. Es folgen zwei Vieren, zwei Siebenen und die erste Neun. „Jetzt bin ich drin, denke ich mir“ – und setze den nächsten Schuss daneben. Das Augenzucken bekomme ich nicht raus.

„Das ist kein Sport, den man in zwei Wochen lernt“, sagt Meier. „Du brauchst mindestens drei Monate, um mit dem Gewehr klarzukommen, dich an die Geräusche und die Haltung zu gewöhnen. Zum Bewegungsablauf gehört auch, das Gewehr vor dem Schuss zu laden. Doch bei der gedanklichen Vorbereitung auf den nächsten Schuss vergesse ich mehrfach, ein Projektil einzulegen. Meier schaut mich amüsiert an. „Das wird irgendwann alles zur Routine. Wie Zahnräder, die ineinandergreifen.“

Zur Galerie KN-Reporter Clemens Behr legte auf dem Schießstand des Schützenvereins Kiel erstmals ein Luftgewehr an.

In Wettkämpfen haben die Schützinnen und Schützen 50 Minuten Zeit, um 40 Schüsse abzugeben. Ein Takt, den ich längst nicht erreiche. Zwei Stunden und 20 Schüsse später habe ich eine Ahnung, wie hart so ein Wettkampf sein muss. Um die Konzentration so lange am Limit zu halten, braucht es Fitness. Ich spüre, wie leer mein Kopf ist, wie müde mein Körper, als ich nach meinem letzten Schuss das Gewehr ablege und den Sicherheitsfaden zurück in den Lauf schiebe. Geschafft.

Meier hat Recht. Schießen lernt man nicht in zwei Wochen. Erst recht nicht an einem Abend. Die ersten Erfolge kann ich trotzdem sehen. Nach 54 Ringen in der ersten Zehn-Schuss-Runde sind es im zweiten Durchgang 77. Auch eine Zehn war dabei. Das macht Lust auf mehr.