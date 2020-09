Kiel

Der Football fliegt in hohem Bogen vom linken Rand des Spielfelds in die Mitte. Dort steht Ole Ahlmeyer, sieht den Ball am blauen Himmel auf sich zukommen. Er geht dem eiförmigen Spielgerät entgegen, schüttelt seine beiden Bewacher ab. Dann fängt Ahlmeyer den Ball. Der Schiedsrichter pfeift. Freistoß.

Ahlmeyer nimmt sich Zeit, schaut nochmal auf den Ball, blickt den Gegenspieler vor sich an und kickt den Ball dann zwischen die zwei vier Meter hohen Metallstangen vor ihm. „Jaaaaa“, tönt es aus vielen Kehlen der knapp 50 Zuschauer auf dem Nordmarksportfeld in Kiel. Es ist ein historischer Moment: das erste Tor auf schleswig-holsteinischem Boden im Australian Football.

Kiel Koalas gründeten sich im August

Stefan Röpstorff reißt die Arme hoch. Es ist ein Traumstart für den 30-jährigen Kieler, der den Sport aus Down Under nach Kiel brachte. Im Mai begannen er und rund zehn andere Kieler mit dem Training – ein bis zweimal in der Woche auf dem Nordmarksportfeld. Ende August gründete sich der Verein Kiel Koalas.

Röpstorff trainiert die Koalas, spielt aber auch selbst mit. Im ersten Testspiel geht es gleich gegen den deutschen Meister Hamburg Dockers – allerdings nur gegen die Rookies, also Anfänger im Australian Football. „Wir sind sehr froh, dass wir jetzt auch mal richtig spielen können“, sagt Röpstorff. Im Training waren Testspiele nur schwer möglich.

Australian Football ist ein Vollkontaktsport

Auf dem „Norder“ ist das ovale Spielfeld mit weißer Kreide markiert. Neun Kieler spielen gegen neun Hamburger und versuchen, den Football ins Tor zu kicken und zu punkten. Dabei wird es körperlich auch etwas härter. Das bekommt Malte Jendroschek hautnah mit. Der 31-jährige Kieler greift nach dem Ball und wird von der Seite zu Boden geworfen. Sekunden später greifen, zerren und kämpfen vier Spieler auf dem Rasen liegend um den Ball.

„Beim Australian Football ist viel Bewegung drin. Es ist eine völlig andere Art des Ballspiels, weil man den Ball boxt und kickt. Und es ist etwas komplett Neues, alle fangen von vorne an“, sagt Jendroschek.

Einige Kieler könnten bald Nationalspieler sein

Während der Sport in Australien Zehntausende Zuschauer anlockt, fristet er in Deutschland ein Nischendasein. Deswegen werden die Kieler 2021 auch sofort in der ersten Liga spielen. „Einige von uns fahren nächstes Jahr vielleicht sogar als Nationalspieler zur Europameisterschaft“, sagt Röpstorff.

Im Testspiel verkaufen sich die Kieler gut. Zur Halbzeit liegen sie mit 28:26 vorne – gespielt werden viermal 15 Minuten. Angefeuert werden die Kieler auch von Lea Schimetat. Sie ist eine von vier Spielerinnen bei den Kiel Koalas – für eine Frauenmannschaft reicht diese Zahl noch nicht. „Viele schreckt wahrscheinlich der Begriff Football zurück. Dabei hat unser Sport ja nur wenig mit American Football zu tun“, sagt Schimetat.

Begrenzung für Australier auf dem Feld

Das dritte Viertel läuft für die Kiel Koalas nicht gut. Die Hamburger wirken frischer, sind oft zuerst am Ball. „Charlie, have a shot“, ruft ihr Trainer – und Charlie trifft. Die Hamburg Dockers kommunizieren fast ausschließlich auf Englisch miteinander. Der Grund: Rund ein Drittel der Spieler kommt aus Australien, was in den deutschen Vereinen durchaus üblich ist.

In der Liga gibt es sogar eine Begrenzung, wie viele Australier gleichzeitig auf dem Platz stehen dürfen – denn diese spielen den Football teilweise seit ihrer Kindheit. Ein deutlicher Vorteil gegenüber Neueinsteigern aus Deutschland – die Regel will das ein wenig auffangen. Die Kiel Koalas werden mit dieser Regelung wohl keine Probleme bekommen. Von ihnen kannte fast keiner den Sport schon vorher.

Hamburg Dockers sind der amtierende deutsche Meister

Doch was zeichnet Australian Football aus? „Teamgeist, Motivation und voller Einsatz sind sehr wichtige Komponenten in dem Sport“, sagt Joe Sartory, der am Spielfeldrand steht und das Treiben auf dem Rasen durch seine Sonnenbrille beobachtet. Der 34-Jährige kommt ursprünglich aus Kiel und spielt seit acht Jahren Australian Football in der ersten Mannschaft der Hamburg Dockers. Viermal ist sein Team bereits deutscher Meister geworden.

Australian Football ist nicht Mitglied im DOSB

Von professionellen Strukturen kann bei den Hamburgern aber keine Rede sein. Australian Football bleibt in Deutschland ein Amateursport – das liegt auch daran, dass die Australian Footballer nicht Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund ( DOSB) sind. Wer dort Mitglied ist, gilt als förderungswürdig. Das bedeutet, er kann staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, etwa die Bereitstellung von Sportanlagen. Fast schon neidisch schauen die Hamburger nach Kiel und den frisch gemähten Rasen auf dem Nordmarksportfeld. Sie selbst spielen wie viele andere Teams auf öffentlichen Grünflächen.

Kiel Koalas verlieren erstes Testspiel knapp

Die letzten Minuten des ersten Australian-Football-Spiels in Schleswig-Holstein laufen. Die Kieler liegen klar zurück, dann dreht Stefan Röpstorff nochmal auf. Der Trainer und Spieler in Personalunion rennt, läuft sich frei und erzielt zwei schnelle Tore. Ein letzter Angriff – doch dann ertönt die Pfeife des Schiedsrichters. Das Endergebnis: 51:46 für die Dockers. Gefeiert wird nach dem Spiel trotzdem. Es ist der nächste Schritt des noch jungen Vereins aus Kiel – und 2021 startet für die Koalas schon die deutsche Meisterschaft.

