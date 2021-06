Kiel

Nach drei deftigen Niederlagen zum Saisonstart in der German Football League stehen die Kiel Baltic Hurricanes mit dem Rücken zur Wand – sofern das in einer Liga geht, aus der es in diesem Jahr, bedingt durch die Auswirkungen der Pandemie, keine Absteiger geben wird.

Dennoch will sich das junge Team von Headcoach Timo Zorn aus dem Statistik-Keller heraus arbeiten und hofft, am Sonnabend (Kickoff 18 Uhr) bei den Berlin Rebels auf den ersten Schritt Richtung oben.

Berlin startete Saison mit Verspätung

Denn die Rebels sind eine Woche später als die Konkurrenz in die Saison gestartet, haben also noch ein Spiel Erfahrungs-Rückstand. Dafür bekamen es die Berliner direkt zum Start zweimal mit dem Meister von 2019, den New Yorker Lions aus Braunschweig zu tun. Zum Auftakt setzte es eine 0:31-Niederlage gegen die Titelfavoriten. Vorige Woche konnten die Rebels das Spiel bis ins vierte Quarter offen halten, kassierten schließlich aber doch den entscheidenden Touchdown zur 22:29-Niederlage.

Den Kielern indes gelang in ihren bisherigen drei Spielen gegen die Potsdam Royals (6:55 und 6:52) und Cologne Crocodiles (13:49) maximal ein Touchdown pro Spiel.

Zudem offenbarten sie eine eklatante Schwäche bei Kicks und Punts. „Wir müssen aufhören, diese Fehler zu machen, die uns zurückwerfen“, sagt Coach Zorn angesichts bereits zweier geblockter Punts. „Wenn wir unsere Assignments sauber spielen, sehen wir auch anders aus als das, was wir bisher gezeigt haben.“

Offensive soll Abwehr entlasten

Vor allem hofft er auf etwas mehr Durchschlagskraft in der Offensive, damit die personell gebeutelte Defense längere Pausen bekommt. Die dürften in Berlin auch nötig sein, gilt das Team vom neuen Headcoach Joshua Mandel doch als physisch besonders stark.

Resignation hat bei den Kielern trotz des „schmerzhaften Lernprozesses“ (Zorn) dem Trainer zufolge aber noch längst nicht eingesetzt. „Da ist Feuer in der Truppe und ein großer Wille, viel Lern- und Arbeitsbereitschaft“, sagt Zorn. „Die Spielstände sind zwar nicht wie wir es uns erhofft hatten. Aber wir sehen im Training viele individuelle Fortschritte.“

Joe Germiniero wieder dabei

Immerhin können die Kieler wieder auf ihren etatmäßigen Quarterback zurückgreifen. Der in Köln wegen einer verbalen Entgleisung gesperrte Joe Germiniero ist wieder mit von der Partie.