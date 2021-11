Rendsburg

Adrenalin-Achterbahn mit den Twisters: In einem fast zweieinhalbstündigen Kampf haben Rendsburgs Basketballer die TSG Westerstede, den Tabellenzweiten der Regionalliga, niedergerungen. Zwei Verlängerungen waren nötig, um mit den letzten Kraftreserven als 100:91-Sieger durchs Ziel zu gehen.

Mit dem Jump Ball nahmen die Twisters die Zuschauer mit auf eine wilde Fahrt der Emotionen: Gegen den Unterbau der EWE Baskets Oldenburg schwankte das Erlebnis zwischen Euphorie, Enttäuschung, Verzweiflung, Erlösung, Erschöpfung. Die Gäste zeigten mit technisch versiertem Spiel, ausgebuffter Taktik und zwischenzeitlich hoher Treffsicherheit, warum sie mit der Bundesliga-Mannschaft verzahnt sind. Die Twisters setzten Wille, Teamgeist und Kampf über die Leistungsgrenze hinaus dagegen.

Team-Leistung gegen Westerstede beeindruckt Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt

„Ich bin sprachlos, habe keine Stimme mehr“, presste Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt hervor und schüttelte den Kopf: „Diese Leistung nach einer schlechten Trainingswoche: Wahnsinn!“ Wegen Krankheit und Verletzung standen ihm in den Übungseinheiten nur sechs Spieler zur Verfügung. Zum Spiel konnte er aber einen Zehner-Kader aufstellen. Und der kämpfte bis zur letzten Kraftreserve. „Jetzt erst einmal drei Tage schlafen am Stück“, sagte Andrée Michelsson erschöpft.

Die Defensiven auf beiden Seiten bestimmten den Start in die Partie: Die Twisters agierten kompakt, die Gäste mit langen Armen und immer einem Finger am Ball. Durch die hohe Dreier-Quote der Westersteder hechelten die Hausherren einem Rückstand hinterher, waren zum Viertel-Ende aber wieder dran (18:18) und drehten dann auf. Im gleichen Maße, wie die Treffsicherheit der Westersteder aus der Distanz nachließ, war Devaughn Mallory da, um sich die Rebounds zu greifen und das Offensiv-Spiel anzutreiben. Auf neun Punkte (38:29) zogen die Twisters bis zur Halbzeit davon, sahen sich nach der Pause aber einen noch aggressiveren Gästeabwehr gegenüber.

Die starke Defensivleistung von Devaughn Mallory (re.) war entscheidend für den Rendsburger Erfolg. Quelle: Sonja Bobzin

Die Mann-Mann-Verteidigung der Westersteder hing eng an den Rendsburger dran, ließ sie kaum zur Entfaltung kommen. Nur mit hohem Aufwand gelang es den Twisters, sich aus diesem Klammergriff zu befreien, sich sogar noch etwas abzusetzen, als Michelsson zum Viertelende mit viel Wut im Bauch ob einiger Schiedsrichter-Entscheidungen mit Steal und Korbleger einen Zwölf-Punkte-Vorteil (63:51) erzielte.

Twisters Henning Rixen der Matchwinner in der Overtime gegen Westerstede

Aber das reichte nicht. Obwohl die Partie schon unglaublich Kraft gekostet hatte, legte das Tempo noch mal zu: Die Gäste drehten auf, die Twisters hielten dagegen. Plötzlich fielen wieder die Westersteder Dreier. 17 Sekunden vor Ende machte Jovan Savic per Distanzwurf das 81:81 und erzwang die Overtime. Und das Spiel drohte, in der ersten Fünf-Minuten-Verlängerung zu kippen. Doch nervenstark traf Henning Rixen seine Freiwürfe kurz vor Schluss und Mallory sicherte mit einem Defensiv-Rebound und mit dem 89:89 die zweite Overtime. Ab dann waren die Twisters nicht mehr zu halten: Rixen machte allein in diesen fünf Minuten acht Punkte, Michelsson erhöhte, und Mallory war es schließlich vorbehalten, mit einem Freiwurf zum 100. Punkt das Parkett für den Jubel freizugeben.

BBC Rendsburg Twisters: Dubbeldam (6), Jacobsen (6), Mallory (29), Menges (4), Michelsson (24), Oetken, Rixen (27), Skorsch (2), Sopha, Willer (2)