BBC Rendsburg fehlen drei Sekunden zum Sieg gegen Neustadt temps Shooters

Rendsburg

Lächerliche drei Sekunden haben den Twisters zur Überraschung gefehlt. Drei Sekunden, in denen es den Rendsburger Regionalliga-Basketballern nicht gelang, den Korbleger der Neustadt temps Shooters zu unterbinden. Drei Sekunden, in denen ein eigener Ballverlust die letzte Chance zunichte machte. Drei Sekunden, die die 83:84 (42:41)-Niederlage gegen die Gäste aus Neustadt am Rübenberge besiegelten.

BBC-Trainer Homfeldt enttäscuht, aber auch stolz

„Natürlich waren wir erst enttäuscht, aber dann kam auch schnell der Stolz über unser Spiel durch“, sagt Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt. Die Shooters aus der Nähe von Hannover haben sich im bisherigen Saisonverlauf stark gegen Top-Teams präsentiert, jetzt sahen sie sich gegen einen Underdog am Rande einer Niederlage.

Nach der Halbzeit zogen die Twisters auf 52:41 davon

Nach ausgeglichenem Spielverlauf bis zur Halbzeit gingen die Twisters hellwach in die zweite Hälfte, zogen auf 52:41 davon. Der Schwede Andrée Michelsson, Henning Rixen und Vincent Dubbeldam beteiligten sich erfolgreich am Zwischenspurt. „Wenn wir uns etwas vorwerfen müssen, dann dass wir nicht weiter konsequent waren“, analysierte Homfeldt. Mit einem 12:0-Lauf in den letzten vier Minuten des dritten Viertels zogen die Shooters vorbei. In der Schlussphase war alles offen, bis zum 84:83-Korbleger – drei Sekunden vor Schluss.