BBC Rendsburg kehrt gegen Neustadt zurück in die Herderschule

Rendsburg

Endlich wieder in angestammter Halle, endlich wieder volles Heimspiel-Feeling. Nach einem Jahr Corona-Jahr hatten die Regionalliga-Basketballer der Rendsburg Twisters schon zum Saisonauftakt gehofft, sich wieder den Fans präsentieren zu können. Doch Bodenschäden in der Halle der Herderschule machten ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Twisters konnten Heimvorteil nicht ausspielen

In der Ausweichhalle sorgten Freunde und Helfer zwar für großartige Stimmung und führten die Twisters auch zum Sieg gegen Bergedorf. Doch der Heimvorteil konnte nicht ausgespielt werden. „Gerade beim Basketball ist die Gewöhnung an die Gegebenheiten, die Orientierung im Raum für die perfekte Positionierung zum Korb ein entscheidender Faktor“, sagt Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt.

Volle Halle: Rein darf, wer getestet, geimpft oder genesen ist

Seit einer Woche können die Twisters wieder in der Herderschule trainieren, gegen die Neustadt temps Shooters sollten sie am Sonnabendabend (19.15 Uhr, Herderschule Rendsburg) also bestens vorbereitet sein, wenn erstmals wieder volles Publikum unter Einhaltung der 3G-Regeln in die Halle darf. Die Partie wird zum Mittelfeld-Duell. Beide Mannschaften haben nach den ersten beiden Spieltagen jeweils einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto.