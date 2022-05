Bad Segeberg

Die Corona-Pandemie verhinderte in den beiden vergangenen Jahren die Austragung des 10. AOK Volks- und Spendenlaufes in Bad Segeberg. Am Sonntag, 28. August, startet der Volkslauf für die eigene Fitness und den guten Zweck wieder durch. Helmut Lenz vom SC Rönnau 74, der die Veranstaltung mit viel Herzblut organisiert, ist dabei, die Vorbereitungen zu forcieren. „Nach der Pause ist es eine Art Neuanfang“, betont Lenz. „Zuvor gab es viele Automatismen, die ich nur auslösen musste. Jetzt muss ich einige Stellschrauben neu drehen. Aber das ist hinzukriegen.“

Zum Glück, so Lenz, seien die Sponsoren dem Volkslauf treu geblieben: „Nur dadurch ist es möglich, die Startgelder komplett zu spenden.“ Das Geld geht in diesem Jahr an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Die Muschel, die Paulinchen-Initiative für brandverletzte Kinder sowie die Jugend in der Leichtathletiksparte des SC Rönnau 74.

Früher ein Stadtlauf, heute mehr ein Seelauf

Früher einmal ein Lauf durch die Innenstadt, ist es heute eher ein Seelauf. Fast alle Strecken führen um den Großen Segeberger See herum oder daran entlang. Der Hauptlauf, der um 11 Uhr beginnt, besitzt eine Länge von 8,5 Kilometern. Die Seerunde können Walker ebenso in Angriff nehmen wie den drei Kilometer langen Schnupperlauf (Start 10.15 Uhr). Der Sparkassen-Kinderlauf (1,8 Kilometer; Start 10 Uhr) ist für 10- bis 13-Jährige vorgesehen, der Bambinolauf (Start 10.17 Uhr) über 750 Meter ist lütten Flitzern bis höchstens neun Jahre vorbehalten.

Anmeldungen sind über die nagelneue Homepage www.volkslauf-bad-segeberg.de möglich, Nachmeldungen auch noch am Lauftag. Schulmannschaften, Firmen und Institutionen können bis zum 22. August online an info@volkslauf-bad-segeberg.de oder in der Geschäftsstelle von Basses Blatt (Kurhausstraße 12) melden.

Bevor der Volkslauf unfreiwillig Pause machen musste, war er 2019 Teil des Neuen Segeberger Stadtfestes. „Wir hatten knapp über 1000 Voranmelder“, erinnert sich Lenz. „Unser Breitensport-Event für Klein und Groß, Jung und Alt wurde prima angenommen. Ich bin gespannt, wie sich die Meldezahlen jetzt entwickeln.“

Er sei gefragt worden, ob der Spendenlauf nicht erneut im Rahmen des Stadtfestes am ersten Wochenende im September starten könne. Lenz erteilte den Stadtfest-Planern eine Absage: „Das ist mir zu heikel, Corona wird ja nicht vorbei sein.“ Er kalkuliert damit, dass insgesamt 2500 Menschen – Sportler, Eltern, weitere Anhänger, Helfer und Zuschauer – zum Lauf in die Kreisstadt kommen. „Dann noch die normalen Stadtfestbesucher – das ist mir ein bisschen viel Menschenmenge. Da laufen wir doch lieber am Sonntag vor dem Stadtfest.“

