Neumünster

Ein vierter Platz zum vierten Advent. Badminton-Bundesligist Blau-Weiß Wittorf hat in den letzten beiden Spielen des Jahres am vergangenen Wochenende noch einmal groß aufgespielt. Auf den 5:2-Sieg beim 1. BC Beuel am Sonnabend folgte nach einem 3:4 ein Punktgewinn bei Herbstmeister und Titelfavorit 1. BC Wipperfeld am Sonntag.

Damit gehen die Wittorfer auf Platz vier in die Pause und können sich berechtigte Hoffnungen auf die Play-offs machen. „Davon konnte man vor der Saison nur träumen“, sagt Teammanager Ralf Treptau. „Aber unser Ziel ist es jetzt, sich einen Platz unter den besten Sechs zu sichern.“ Am 15. Januar geht es in der Liga mit der Auswärtspartie beim TSV Neuhausen-Nymphenburg weiter.

Bjarne Geiss mit Comeback nach Verletzungspause

Nach einjähriger Verletzungspause feierte in Beuel Bjarne Geiss sein Comeback und gewann an der Seite von Vitaly Durkin mit einem Vier-Satz-Sieg. Der 24-Jährige Neumünsteraner war wenige Tage zuvor bei der WM in Huelva (Spanien) mit Doppelpartner Jan Colin Völker bis ins Viertelfinale vorgedrungen.