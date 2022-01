Neumünster

Mit zwei weiteren Punkten vom Auswärts-Doppelspieltag beim TSV Neuhausen-Nymphenburg (2:5) und der SG Schorndorf (5:2) startete Badminton-Bundesligist Blau-Weiß Wittorf ins Jahr 2022. Als Tabellenvierter gehen die Neumünsteraner damit am Sonntag (14 Uhr) ins Schleswig-Holstein-Derby gegen den TSV Trittau, das für einen Wittorfer ein besonderes Match wird: Bjarne Geiss gibt sein lang ersehntes Heim-Comeback.

Im November 2020 hatte sich der 24-Jährige, der seit Kindestagen für Blau-Weiß auf dem Feld steht, einer schweren Hüft-Operation unterziehen müssen. Es folgten sechs Wochen auf Krücken, eine monatelange Reha und immer wieder kleine Rückschläge. „Die Zeit hat mich mental auf jeden Fall gestärkt“, sagt Geiss.

Olympia 2024 in Paris aktuell kein Thema

Eine Phase, die vorbei ist. Ende 2021 kehrte er in den Wettkampfmodus zurück: Viertelfinale bei der WM in Huelva im Herren-Doppel, die ersten Auswärtsspiele mit Wittorf in der Bundesliga. „Ich fühle mich gesund und merke, dass ich im Bereich der Hüfte mehr Beweglichkeit habe“, sagt Geiss, dessen Weg zu alter Stärke nach langer Ausfallzeit aber noch lang ist. „Ich brauche wohl noch ein wenig Zeit, um mein Spielniveau von vorher zu erreichen.“ Eine Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris ist aktuell kein Thema. „Momentan liegt der Fokus noch auf Spielpraxis sammeln, fit bleiben, volle Trainingswochen reinkriegen.“

Erstmal steht für ihn die Rückkehr auf den Badminton-Court in Neumünster an. Zu zwei Wochenenden mit Doppel-Spieltagen war Geiss, der seit 2016 am Olympiastützpunkt Saarbrücken trainiert, in dieser Saison bereits in den Norden gereist. Er unterstütze sein Team vom Rand aus, sah stark aufspielende und vor allem erfolgreiche Wittorfer. Teammanager Ralf Treptau hatte im Dezember unlängst das Saisonziel korrigiert: Statt Klassenerhalt ist das Erreichen der Play-offs (mindestens Platz sechs) das erklärte Vorhaben. Oder ist sogar eine Qualifikation für das Final Four drin? „Wenn wir in den Play-off-Spielen alle dabei haben, haben wir gegen viele Teams eine Chance. Wir wären Außenseiter, aber chancenlos auf keinen Fall“, so Geiss.

Blau-Weiß Wittorf Favorit im Derby gegen den TSV Trittau

Gegen Trittau sollen die nächsten Punkte für die Play-offs eingefahren werden. Wittorf geht gegen abstiegsbedrohte Stormarner (nur zwei Siege, Tabellenvorletzter) als klarer Favorit in die Partie. „Wenn wir unsere normale Leistung bringen, sollten wir das gewinnen“, sagt Geiss.

Seine Vorfreude auf Sonntag? „Könnte noch größer sein“, sagt das Wittorf-Urgestein mit Blick auf die Mini-Kulisse in der Sporthalle der Immanuel-Kant-Schule. Nur 50 Zuschauer sind zum Derby gegen den TSV Trittau zugelassen. „Ich hoffe, dass die, die rein dürfen, ordentlich Stimmung machen. Ich hätte mich aber noch mehr auf eine volle Hütte gefreut.“