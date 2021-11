Altenholz

Es ist Derby-Zeit. Die SG Hammer-Altenholz-Molfsee empfängt am Sonnabend um 16 Uhr Blau-Weiß Wittorf II in der Edgar-Meschkat-Halle in Altenholz. Ein Blick auf die Tabelle der Badminton-Oberliga Nord genügt, um die Brisanz dieses Duells zu begreifen. Die SG HAM: Erster, ungeschlagen mit zehn Punkten. Wittorf: Zweiter, ungeschlagen mit zehn Punkten – und einem etwas schlechteren Spielverhältnis.

Hinter den beiden einzigen schleswig-holsteinischen Teams der Staffel tummeln sich Mannschaften aus Hamburg, Hannover und Berlin. Kein Wunder, dass Sascha Plietzsch, Badminton-Sportwart beim TSV Altenholz, vor der Partie sagt: „Für uns ist es das Spiel des Jahres.“

Lesen Sie auch Badminton bei der SG Hammer-Altenholz-Molfsee boomt

Badminton-Oberliga: Wegweisende Partie im Aufstiegskampf

Es geht nicht nur um Prestige, sondern um den Aufstieg. Nur der Erstplatzierte geht sicher in die Regionalliga hoch. Schon beim Abbruch der vergangenen Saison im Herbst 2020 stand die SG nach vier Siegen in vier Spielen auf Platz eins. Im zweiten Anlauf soll es klappen. „Beide Teams wollen unbedingt aufsteigen. Das Spiel am Sonnabend könnte eine Vorentscheidung sein, wer nach der Hinrunde auf Platz eins steht“, sagt Plietzsch.

Für sein Team lief die Saison bislang nach Plan. Trotz phasenweise großer Personalsorgen gab die SG HAM keine Punkte ab. Gegen Wittorf tritt die Mannschaft in Bestbesetzung an, auch Nummer eins Alexander Mernke, der am letzten Heimspiel-Wochenende fehlte, ist im Landesduell wieder dabei.

Der Einlass in die Edgar-Meschkat-Halle erfolgt nach 3G-Regeln. Der Eintritt ist frei.