Altenholz

Es sind große Fußstapfen, in die die SG Hammer-Altenholz Molfsee an diesem Wochenende tritt. Der Kappelner Verein SV Kopperby hatte mit den Ostsee-Open über Jahre Deutschlands größtes Badminton-Turnier organisiert, im Frühjahr aber bekanntgegeben, dass es keine 25. Auflage geben wird. „Dadurch ist eine Lücke entstanden, in die wir hineinstoßen wollen“, sagt Sascha Plietzsch, Badminton-Sportwart beim TSV Altenholz.

Sprotten-Cup feiert in Altenholz Premiere

Von Sonnabend bis Sonntag, 31. Juli bis 1. August, feiert in Altenholz der Sprotten-Cup Premiere. Auf 14 Feldern werden sich 230 Spielerinnen und Spieler messen. Es ist dieses Jahr das größte Turnier im Norden und soll zukünftig bundesweit zum Anlaufpunkt werden. 70 Vereine aus acht Bundesländern sind bereits bei der Premiere dabei.

Spätestens seit der Entstehung der SG Hammer-Altenholz-Molfsee ist der Kieler Westen zu einer Badminton-Hochburg im Norden geworden. „Bei den Erwachsenen auf jeden Fall. Bei den Jugendlichen befinden wir uns auf dem Weg dorthin“, sagt Plietzsch.

Badminton bei der SG Hammer-Altenholz-Molfsee boomt

Zur Saison 2016/17 schloss sich der SV Hammer mit dem TSV Altenholz zusammen. 2020 kam die SpVg Eidertal Molfsee hinzu. Aus drei Mannschaften bei der Gründung sind inzwischen sechs geworden: fünf Teams von der Oberliga bis in die Regionsklasse, ein weiteres in der Breitensportliga. Die Badminton-Sparte boomt.

Und sportlich geht es bergauf. Mit der ersten Mannschaft hat die SG den Regionalliga-Aufstieg im Blick. Bis zum Abbruch der vergangenen Saison stand das Team nach vier Siegen in vier Spielen auf Platz eins. „Ich bin mir sicher, dass wir den Aufstieg geschafft hätten“, sagt Patricia Kuhlmann aus dem Oberliga-Team. „Aber dann wird es nächste Saison was.“

Die beginnt im Oktober. Drei- bis viermal in der Woche Training, am Wochenende Fahrten bis Berlin, Bremen, an die niederländische Grenze. „Es ist ein zeitintensives Hobby, wenn man weiterkommen möchte“, so Kuhlmann.

Seitenhieb Richtung Wittorf und Trittau

Und wie weit will die Spielgemeinschaft mit der ersten Mannschaft kommen? „In eine Liga, in der wir mit Spielerinnen und Spielern aus der Region mithalten können“, sagt Plietzsch, der auch Präsidiumsmitglied im Badminton-Landesverband ist und sich einen Seitenhieb in Richtung der international besetzten Bundesligateams aus Schleswig-Holstein, Blau-Weiß Wittorf und TSV Trittau, nicht verkneifen kann: „Ich würde diese Mannschaften abmelden. Das bringt niemandem etwas. Das Geld sollte lieber in die Jugend investiert werden.“