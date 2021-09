Strande

25 Grad Celsius, Sonne, Spaß am Mittelmeer: Deutschlands Olympia-Elite genießt auf Einladung der Sporthilfe gerade entspannte Tage an der Costa del Sol. Nicht so Susann Beucke! Die Silbermedaillengewinnerin im 49erFX widmet sich anderen Projekten. Offshore-Segeln ist ein Traum der 30-Jährigen. Dafür hat sie zu den Baltic 500, dem 500-Seemeilen-Rennen durch die Ostsee, gemeldet. Kälte, Nässe und Entbehrungen sind mit dem Start am Donnerstag vor Strande garantiert.

„Club-Urlaub ist gar nichts für mich“, erklärt die Strander Erfolgsseglerin fast schon entschuldigend ihre Absage an den Club der Besten. Statt großer Erholung nach dem Olympia-Coup von Tokio startete sie gleich wieder durch: „So richtig habe ich die Silbermedaille noch gar nicht realisiert. Es war kaum Zeit, das sacken zu lassen. Erst gab es viele Empfänge und Einladungen, dann auch schon die Kieler Woche und nun die nächsten Herausforderungen.“

Nach Olympia kam die Kieler Woche und das Silverrudder-Rennen

Das Welcome Race zur Kieler Woche an Bord des GC32-Katamaran von Boris Herrmann war dabei noch bekanntes Terrain für die Skiffseglerin, danach aber ging es mit dem Silverrudder-Rennen in ein neues Abenteuer. In über 32 Stunden umrundete sie bei der Regatta für Solo-Segler die dänische Insel Fünen. Auf ihrer Seascape 18, die gerade mal einen halben Meter länger ist als der 49er, kämpfte sie damit, alles allein machen zu müssen: „Manchmal hätte ich mir schon jemanden gewünscht, der die Pinne übernimmt. Denn es gab einige Probleme zu bewältigen. Ohne Autopilot würde ich das nicht noch mal machen, habe dadurch viel Zeit verloren. Am Ende war es aber cool, das alles allein durchgestanden zu haben.“

Zu den Baltic 500, dem Rennen von Strande rund um die norddänische Insel Læsø und zurück, geht sie nun wieder mit größter Offshore-Kompetenz an ihrer Seite an den Start. Morten Bogacki vom Offshore Team Germany ist an Bord der Dehler 30 „Humboldt“ ihr Co-Skipper. Bogacki segelte vor zwei Jahren beim Minitransat trotz fünftägigen Ausfalls seines Autopiloten sensationell auf Rang drei. „Ich freue mich darauf, mit Morten als erfahrenem Skipper voll auf Performance segeln zu können. Etwas Erfahrung habe ich inzwischen zwar auch gesammelt, aber ich stehe noch ganz am Anfang des Offshore-Segelns.“

Ein Anfang, der nach Wunsch der Vollblut-Seglerin noch lange kein Ende finden soll: „Die Leidenschaft, der Reiz, fernab der Küste zu segeln, war immer da. Es ist etwas komplett anderes als das olympische Segeln. Hier geht es nicht rein um den Erfolg, sondern um das Abenteuer, um die Geschichten, die man davon erzählen kann.“ Von diesen Geschichten möchte Susann Beucke in Zukunft gern ein Teil werden: „Ich habe mich bei mehreren Projekten beworben. Es ist sicherlich vermessen von jemandem, der drei-, viermal Offshore gesegelt ist, aber: Mein Ziel ist es, die erste Frau in Deutschland zu sein, die sich durch das Segeln komplett finanzieren kann.“

Traum vom Vendée Globe

In Frankreich und England sind Frauen im Hochsee-Segeln bereits etabliert. In Deutschland ist es derzeit Lina Rixgens, die neben ihrem Beruf als Medizinerin deutliche Fußabdrücke in der Szene hinterlässt. Der Gipfel dieser Art des Segelns wäre die Teilnahme an der Vendée Globe. Auch für Susann Beucke? „Ich habe größte Ehrfurcht vor allen, die die Vendée segeln. Das ist ein weiter Weg für mich, aber natürlich wäre das ein Traum.“

Baltic 500 Die Baltic 500 ist ein 500 Seemeilen langes Nonstop-Rennen, ausgerichtet vom YC Strande. 2019 feierte das Event Premiere mit 49 Booten. Der Kurs führt die Zweier-Teams von Strande um die dänische Insel Seeland herum bis nach Læsø. Trotz Corona konnte die Regatta im vergangenen Jahr an Himmelfahrt seine Fortsetzung feiern. 2021 musste der Termin im Frühjahr indes abgesagt werden. Zum Nachholtermin, der so getauften „Dark Edition“, haben insgesamt 33 Crews in vier Klassen gemeldet. Der erste Start soll am Donnerstag, 30. September, um 10 Uhr in der Strander Bucht fallen.

Derzeit gilt es, sich auszuprobieren und dann den weiteren Weg festzulegen. 49er-Steuerfrau Tina Lutz konzentriert sich aktuell auf den Beruf, die EM im kommenden Juli in Aarhus/Dänemark will das Team Lutz/Beucke aber in jedem Fall segeln. Konkret geht der Blick aber auf die Baltic 500, die in den kommenden Tagen eine echte Herausforderung werden könnten. Denn die Wetterprognosen sehen ungemütliche Winde voraus: „Vor viel Wind habe ich nicht so riesigen Respekt, damit können wir umgehen. Die Navigation und die Fähren werden mich dagegen fordern. Ich hoffe, dass wir schnell unterwegs und am Samstagabend wieder im Hafen sind.“