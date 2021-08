Dresden

Schon am Freitag waren die Kiel Baltic Hurricanes Richtung Dresden gereist, um nach einer Übernachtung in Berlin möglichst ausgeruht ins Spiel gegen den Tabellenführer zu starten. Jede Sekunde wach zu sein, das war gegen die stärkste Offense der Liga gefordert.

Weston Carr antwortet auf Blitzstart der Monarchs

Canes-Headcoach Timo Zorn hatte vor der Partie insbesondere vor den laufstarken Wide Receivern der Monarchs gewarnt. Und bereits im ersten Drive zeigte sich, warum: Dresdens Robin Wilzeck entwischte Jan-Niklas Makoben und Marian Bäcker und fing den Ball nach einem 41-Yard-Pass in der Kieler Endzone. Touchdown Monarchs. Die Canes, nur kurz geschockt, fanden die richtige Antwort: Quarterback Joe Germinerio über 24 Yards auf Weston Carr. Touchdown Canes.

In der Folge machte es die Kieler Defense den Gastgebern zu einfach. Erst retournierte Dresdens Charles Oliver einen Kickoff bis in die Endzone, dann ließen die Canes Wilzeck und Darrel Stewart zu Touchdowns davonlaufen. Carrs zweiter Touchdown brachte die Kieler im ersten Viertel auf 14:28 ran.

Canes und Monarchs mit Offensivfeuerwerk

Es entwickelte sich ein Spiel scheinbar ohne Defense. Dresden setzte seine Serie von Big Plays fort, kam immer wieder schnell zu Punkten. Die Monarchs-Defense fand ihrerseits kein Mittel gegen das Duo Germinerio/Carr, das prächtig harmonierte. Mehrfach fing der Kieler Receiver artistisch in der Endzone, kam bis zum Ende auf sensationelle sechs Touchdowns.

Erst im dritten Viertel war es erstmals nicht die Nummer sieben, die einen Touchdown für die Canes erzielte. Benedikt Englmann brachte sein Team bis auf einen Score ran. Als die Defense in Person von Jannis Katzenmeier die Monarchs erstmals zum Punten zwang, schien sich tatsächlich eine Überraschung anzubahnen – doch eine Interception und ein anschließender 78-Yard-Pass auf den schnellen Wilzeck beendeten die Kieler Träume. „Wir hatten die Chance heranzukommen. Da hat dann das Quäntchen Glück gefehlt“, sagte Canes-Headcoach Zorn nach dem Spiel.

Verletzungen bei den Canes: Precht und Hartmann humpeln vom Feld

Für zwei Schreckmomente sorgten die Verletzungen von Kicker Marlin Precht und O-Liner Tom Hartman, die beide gestützt das Feld verließen. „Wir müssen gucken, was mit den Verletzten ist. Das werden wir in den nächsten Tagen erfahren“, so Zorn, der nach der mindestens nach Punkten mit Abstand besten Offense-Leistung der Saison seine Angriffsreihe lobte: „Die Jungs haben eine unglaublich steile Lernkurve über die ganze Saison und in den letzten Wochen gehabt.“ Angesichts zweier leichter Fehler sieht der Headcoach aber auch noch Steigerungspotenzial.

Es war ein Auftritt, der für das Restprogramm in der GFL Mut macht. Mit den Cologne Crocodiles (Sonnabend, 14. August, 15 Uhr auf der Moorteichwiese), den New Yorker Lions und erneut den Monarchs warten in den kommenden Wochen drei schwere Gegner. Dass die Canes aber nach schwachem Start mit den Topteams der Liga mithalten können, haben sie in Dresden gezeigt.