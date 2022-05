Rendsburg

Die Entscheidung bei den Twisters ist gefallen: Nach 13 Bewerbungen, diversen Gesprächen und Zoom-Sitzungen sowie drei Probetrainings hat sich die Vereinsführung des BBC Rendsburg für Mahir Solo als neuen Headcoach und damit Nachfolger von Bjarne Homfeldt entschieden. Der 33-jährige A-Lizenzinhaber wird sein Traineramt beim Basketball-Regionalligisten am 1. August aufnehmen, wenn er vom Urlaub in seiner Heimat Bosnien-Herzegowina zurückgekehrt ist.

„Mahir hat uns im Probetraining total überzeugt – sowohl in der individuellen Arbeit mit den Spielern als auch im Mannschaftstraining“, berichtet die Vereinsvorsitzende Antje Mevius-König und lobt seine persönliche Ansprache an die Spieler, aber auch seinen methodisch gekonnten Trainingsaufbau. Solo wird beim BBC hauptamtlich für die Regionalliga-Mannschaft sowie das individuelle Training mit den Talenten aus dem eigenen Jugendbereich tätig sein.

Die BBC-Vorsitzende Antje Mevius-König begrüßt den neuen Twisters-Trainer Mahir Solo Quelle: BBC Rendsburg

Menschlich und didaktisch überzeugte der Neu-Trainer der Twisters

Nach Trainerstationen in seiner Heimat, Österreich und seit 2018 in Deutschland zieht es Mahir Solo erstmals ganz in den Norden: „Ich freue mich, dass es geklappt hat. Mit dem Engagement in Rendsburg mache ich den Sprung zurück vom weiblichen zum männlichen Bereich.“ Zuletzt trainierte der Neu-Twister die Regionalliga-Damen der BG Bonn 92. Davor war er Landestrainer in Thüringen, hatte Engagements in Rotenburg/Scheeßel und Ulm. „In Bosnien Herzegowina habe ich in der Jugend selbst gespielt, bin dann aber im Studium schnell auf die Trainerposition gewechselt“, erklärt der studierte Sportlehrer.

Da in seiner Heimat eine Vollzeit-Beschäftigung als Trainer nicht möglich war, wechselte er 2013 zunächst nach Graz zum dortigen Erstligisten und später nach Wien. Von dort ging es 2016 weiter nach Deutschland. Neben seiner Muttersprache spricht Solo Kroatisch und Serbisch auf Muttersprachenniveau sowie fließend Englisch und Deutsch.

Perspektivisch strebt Mahir Solo den Aufstieg an

Die Basketball-Trainerlizenzen hat er sowohl in Bosnien, Österreich, Deutschland als auch bei der Fiba abgelegt. Durch seine Erfahrung will der 33-Jährige neue Impulse bei den Twisters setzen. „Ich habe vor der Bewerbung Infos zu den Twisters eingeholt und gutes Feedback bekommen“, sagt Solo. „Beim Training habe ich eine junge, sehr motivierte Mannschaft kennengelernt und möchte sie gemeinsam mit den erfahrenen Spielern weiterentwickeln. Zunächst wird es darum gehen, unter Einbeziehung der Jugend eine gute Basis für die kommenden Jahre aufzubauen. Wenn wir gewachsen sind, können wir in Zukunft auch den Aufstieg in den 2. Bundesliga Pro B anstreben. Dazu brauchen wir aber natürlich die Unterstützung einiger Profis.“