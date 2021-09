Vechta

Eine Niederlage in Vechta war für die Regionalliga-Basketballer des BBC Rendsburg durchaus eingeplant. Das 68:109 (31:52) beim SC Rasta war für die Twisters dann aber doch schmerzhaft. „Man muss es realistisch sehen: Den Sieg am ersten Spieltag gegen Bergedorf haben wir gegen eines der schwächsten Teams der Liga eingefahren. Jetzt haben wir gegen einen Liga-Favoriten verloren“, so Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt. „Mit über 40 Punkten Unterschied fällt das Ergebnis aber deutlicher aus, als wir es gewollt haben. 20 Punkte minus wären okay gewesen.“

Viele Ballverluste und verpasste Korbchancen bei den Twisters

Die Gastgeber zeigten sich mit aggressiver Verteidigung aber als zu fokussiert, um die Rendsburger jemals zur Entfaltung kommen zu lassen. Unter dem Druck der Niedersachsen produzierte das Homfeldt-Team Fehler, die es sonst kaum gegeben hätte. Viele Ballverluste und verpasste Korbchancen ließen die Partie schnell zugunsten der Hausherren kippen. „Wir haben nicht in das Spiel gefunden, Vechta hat uns zu sehr ihr Spiel aufgedrückt.“

Vor allem Ex-Zweitliga-Profi Kevin Jan Smit spielte seine ganze Erfahrung als Defense-Spezialist aus, so dass die Rendsburger Profis Andrée Michelsson und Devaughn Mallory nur auf eine Trefferquote von unter 40 Prozent kamen.

BBC hofft auf Heimspiel gegen den TSV Neustadt in der Herderschule

„Vechta ist deutlich weiter als wir. Sie sind auch besser durch die Corona-Zeit gekommen, hatten den Vorteil, dass sie mit ihrem Zweitliga-Team fast durchgängig trainieren konnten“, so Homfeldt. Die Twisters kämpften dagegen noch damit, dass ihre Halle bis Freitag wegen eines Bodenschadens nicht für das Training zur Verfügung stand. Zum Heimspiel am Sonnabend (19:15 Uhr) gegen den TSV Neustadt soll die Halle der Herderschule aber dann wieder bereitstehen.