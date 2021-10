Rendsburg

Treffsicher, konsequent, erfolgreich: Die Rendsburg Twisters präsentierten sich bei ihrem Regionalliga-Heimspiel gegen die Red Dragons aus Königs Wusterhausen in einer Spiellaune, die die 300 Zuschauer in Begeisterung versetzte. Bereits vor der Schlusssirene klatschten sich die Rendsburger Basketballer ab, kassierten dann die Ovationen des Publikums und feierten schließlich in einer Jubeltraube, während im Hintergrund das 96:71 an der Anzeigentafel strahlte.

Twisters überraschen mit Treffsicherheit bei Dreiern

Es gab viele Autogramme auf den Shirts der jugendlichen Fans zu verteilen für die Rendsburger Spieler nach diesem Auftritt. Insbesondere in den Startphasen der beiden ersten Vierteln gelang den Twisters fast alles. „Neun von zehn Dreiern in der ersten Halbzeit: Das schafft Ihr kein zweites Mal!“, platzte Dragons-Teammanager Andy Riebold in das Interview von Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt hinein – mit einer Mischung aus Überraschung und Anerkennung. „Es waren nur acht von neun“, milderte Homfeldt ab. Doch egal, welche Statistik die richtige war (es waren acht von neun!), beeindruckend war die Treffsicherheit allemal.

Nur in der ersten Minute durften die Gäste aus Brandenburg knappe Führungen genießen, dann drehten die Twisters auf. Hauke Oetken, Andrée Michelsson, Lennard Willer, Henning Rixen, Malte Jacobsen (zwei Mal), Devaughn Mallory (zwei Mal) trafen allesamt in den ersten 20 Minuten von jenseits der Dreipunktlinie. Dazu spielten die Hausherren konsequent in der Defensive und zogen schon im ersten Viertel auf zwischenzeitlich zwölf Punkte davon.

Bjarne Homfeldt: Ärger trotz 55:33-Halbzeitführung

Dass es nach zehn Minuten mit 30:22 noch vergleichsweise eng zuging, war einigen Unaufmerksamkeiten in der Schlussphase geschuldet. Und dieser Spielverlauf setzte sich auch bis zur Halbzeitpause fort – zum kurzzeitigen Missfallen von Bjarne Homfeldt. Das 55:33 zur Halbzeit hätte noch deutlicher ausfallen können. Homfeldt machte seinem Ärger darüber, dass nicht alle Absprachen eingehalten wurden, mit einem lautstarken Donnerwetter Luft.

Grund zur Sorge gab es aber nicht: Die Gäste wirkten zunehmend zermürbt, schafften es nicht, noch einmal den Anschluss herzustellen. Zum Ende durfte Devaughn Mallory seine Reboundquote auf 25 hochschrauben, war in der Defensive oftmals ohne Gegnerbedrängnis. „Es war die Vorgabe, mit schnellem Spiel die Dragons müde zu spielen“, so Homfeldt.

Twisters müssen weiter auf Sopha und Becker verzichten

Gegen das Top-Team, das ursprünglich als Aufstiegskandidat gehandelt worden war, hätte der Twisters-Trainer vor der Saison nicht an einen Sieg geglaubt. „Etwas muss man es jetzt relativieren. Sie waren nach den Corona-Fällen sicherlich in Trainingsrückstand.“ Personell reisten die Red Dragons allerdings fast in Bestbesetzung an. Nur Center Oliver Mackeldanz fehlte. Die Rendsburger mussten dagegen weiterhin zwei Ausfälle verkraften. Patrick Sopha und Ben Becker laborieren noch an ihren Bänderrissen.

Für die Twisters war der Sieg nach einer Durststrecke von zuletzt vier Niederlagen in Folge auch mental ein wichtiger Punktgewinn, bei dem alle zehn Akteure ihre Einsatzzeiten hatten und ihren Teil zu einem überraschend klaren Erfolg beitrugen.

Rendsburg Twisters: Menges (3), Willer (14), Oetken (5), Michelsson (12), Rixen (17), Skorsch (8), Jacobsen (9), Mallory (23), Philipp, Dubbeldam (5)