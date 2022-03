Rendsburg

Noch einmal volles Haus, noch einmal einen Sieg: Für den Saisonabschluss in eigener Halle (Sonnabend, 19.15 Uhr, Herderhalle) haben sich die Rendsburg Twisters einiges vorgenommen.

Der Basketball-Regionalligist hofft mit dem Auslaufen der bisherigen 3G-Regelung trotz weiter bestehender Maskenpflicht auf zahlreiche Zuschauer, um dem scheidenden Trainer Bjarne Homfeldt sowie den beiden Profis Devaughn Mallory und Andrée Michelsson einen gebührenden Abschied geben zu können. Die Herzöge Wolfenbüttel sollen dabei nicht zum Party-Crasher werden. Gegen den Tabellen-Elften ist ein Sieg eingeplant.

Twisters wollen Sieg für das gute Gefühl

„Das ist das wichtigste Spiel meiner Karriere – und in dieser Saison für alle“, heizt Homfeldt das Spielfieber schon mal an. „Ich will mein Taktik-Board definitiv nicht mit einer Niederlage an den Nagel hängen.“ Während sich die Twisters Platz fünf sichern können und damit über dem ausgegebenen Saisonziel der ersten Tabellenhälfte liegen, geht es für die Herzöge noch um den Klassenerhalt. „Wolfenbüttel wird alles geben. Aber meine Jungs wollen unbedingt gewinnen – nicht nur mir zu Liebe, sondern auch für sich und für das Publikum. Das letzte Spiel der Saison bleibt lange im Gedächtnis“, so Homfeldt.

Auch wenn die Stimmung in der Herderhalle aufgrund der Corona-Auflagen in den vergangenen Spielen hinter der der Vorjahre zurückhing, so ist die Hoffnung groß, dass es jetzt noch mal hoch hergeht. Homfeldt selbst ist gespannt, was passieren wird. „Ich selbst habe nichts vorbereitet, lass das auf mich zukommen.“